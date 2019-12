Roma, Pallotta pronto a cedere la maggioranza a Friedkin: accordo a un passo

La svolta della Roma si avvicina. E assume i contorni di un passaggio epocale nella storia del club, come riporta Il Tempo.

Dan Friedkin sta per mettere le mani sul pacchetto di maggioranza della società giallorossa. Non più un passaggio a step graduali, quindi, ma un vero e proprio cambio della guardia al timone della Roma. I contatti tra il gruppo texano e James Pallotta sono quotidiani e vanno avanti spediti e secondo appunto la versione del quotidiano romano hanno subito un’accelerata nelle ultime ore.

La volontà di Friedkin infatti, anche in virtù dell’ok finale imminente sul nuovo stadio, è quella di entrare direttamente prendendosi il controllo della Roma evitando quel passaggio graduale inizialmente ipotizzato. Il 53enne originario di San Diego e Pallotta stanno trovando la quadra sulle cifre dell’affare, partendo dalla valutazione globale di 1 miliardo di dollari da cui scalare i 273 milioni di euro di debiti del club e la quota di aumento di capitale da 150 milioni.

E al momento tutti i segnali vanno verso l’arrivo della fumata bianca. Pallotta, entrato nel mondo Roma nel 2011 e presidente del club dall’agosto del 2012, non avrebbe voluto vendere la società senza aver vinto un trofeo e senza aver avviato la costruzione dello stadio, ma la sua situazione è cambiata: i soci presenti nel suo consorzio infatti avrebbero messo pressioni all’attuale presidente giallorosso per accelerare le trattative; i denari investiti – a oggi senza alcun ritorno – e la lentezza della burocrazia intorno alla costruzione del nuovo stadio avrebbero messo Pallotta un po’ con le spalle al muro. E da qui la decisione di cercare un acquirente.

Nei giorni in cui è stato lanciato l’aumento di capitale, il presidente giallorosso ha cercato potenziali investitori trovando qualche settimana dopo l’interesse di Friedkin. Non è ancora chiaro come dovrebbe cambiare la Roma in caso di arrivo della nuova proprietà. Si ipotizza un ruolo per il figlio Ryan Friedkin anche se almeno in una prima fase dovrebbe essere confermato l’attuale management che dirige la società. Nei prossimi giorni/settimane scopriremo di più.