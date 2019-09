La Roma genera un vero e proprio precedente, finalmente potremmo aggiungere. Il club ha provveduto a "daspare" a vita un tifoso (usando un eufemismo) che aveva rivolto degli insulti razzisti a Juan Jesus su Instagram. Il calciatore, non era la prima volta, ha subito postato nelle proprie stories il contenuto offensivo dei messaggi e il club non è rimasto a guardare: il responsabile è stato denunciato alla Polizia Postale e l'account è stato prontamente segnalato a Instagram. Non è tutto perchè la società ha deciso di applicare il Daspo al diretto interessato, sanzione che impedirà al soggetto di presenziare allo stadio in occasione delle partite della Roma.

I giallorossi così lanciano un messaggio chiaro e preciso, volto ad abolire due comportamenti purtroppo in voga in questo periodo storico: l'odio gratuito a cui assistiamo quotidianamente sui social e quello del razzismo. Ci auspichiamo che il pugno di ferro venga adottato anche da altri club del nostro campionato, così da estirpare ogni forma di violenza.