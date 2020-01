Roma, si ferma ancora Mkhitaryan: salta il posticipo contro la Juventus

Ancora infortuni in casa Roma. Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan per il posticipo di campionato contro la Juventus, in programma domenica 12 gennaio all’Olimpico. Il centrocampista armeno ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra durante la sfida contro il Torino di domenica scorsa in un contatto con Meïté.

Spazio quindi al trio Zaniolo-Pellegrini-Diego Perotti, già visto all’opera proprio contro i granata nell’ultimo turno di campionato. Tutto ok per le condizioni di Zaniolo che era uscita anzitempo per una contusione.