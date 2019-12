a breve il servizio completo...

Il tabellino

ROMA-SPAL 3-1 (primo tempo 0-1)

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti (dal 79’ Mkhitaryan); Dzeko (dall’88’ Kalinic). All. Fonseca

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe (dal 73’ Tunjov), Vicari; Cionek, Murgia, Missiroli, Valoti (dall’86’ Jankovic), Igor; Paloschi (dall’85’ Floccari), Petagna. All. Semplici

Arbitro: Antonio Giua (Calangianus, Sassari)

Gol: 44’ Petagna (R), 53’ Pellegrini, 66’ Perotti (R), 83’ Mkhitaryan

Assist: Florenzi

Ammoniti: Cetin (R), Felipe, Vicari, Jankovic (S)

La cronaca in 6 momenti chiave

11’ PARATONA DI PAU LOPEZ - Progressione da vero sprinter di Petagna e sinistro ad incrociare diretto nell'angolino: il portiere spagnolo ex Betis si supera e devia in angolo con la punta delle dita

12’ STAFFILATA DI DZEKO - Da una parte all'altra del campo con Florenzi che serve orizzontalmente in area di rigore il bosniaco: pallone che fa la barba al palo della porta difesa da Berisha. Deviazione netta da parte di Tomovic, ma l'arbitro non concede l'angolo ai giallorossi

43’ VANTAGGIO DELLA SPAL - Pasticcio di Kolarov che controlla male un passaggio di Pau Lopez e si fa scippare il pallone da Cionek. Il serbo allunga la gamba e atterra l'attaccante polacco poco dentro l'area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Petagna non fallisce il terzo appuntamento stagionale dagli undici metri dopo due errori con Brescia e Udinese. Pau Lopez spiazzato e secondo gol in trasferta per la Spal quest'anno

53’ PAREGGIO DELLA ROMA - Tiro da fuori area di Pellegrini che viene deviato da Tomovic e si insacca nella porta difesa da Berisha. Primo gol in giallorosso per l'ex Sassuolo. La traettoria del pallone sarebbe finita in porta, ma probabile che l'intenzione fosse quella di un cross

66’ RIMONTA ROMA COMPLETATA - Ingenuità molto simile all'episodio che ha propiziato l'1-0. Dzeko stoppa il pallone appena dentro l'area di rigore e viene atterrato in scivolata da Vicari. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Perotti che spiazza Berisha

83’ TRIS DELLA ROMA - Pellegrini libera Florenzi sull'out di destra: il terzino vede Mkhitaryan libero all'interno dell'area di rigore. Passaggio rasoterra perfetto e tap-in altrettanto. Terzo gol stagionale per l'armeno e partita in ghiaccio