Roma, spettacolo e amnesie: il Genoa non muore mai, 3-3 all'Olimpico

Inizia con un pareggio l'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. E che pareggio! I giallorossi, splendidi dalla metà campo in su ma fragilissimi nel reparto difensivo, passano in vantaggio 3 volte ma vengono puntualmente raggiunti dai rossoblù di Andreazzoli. Per la Roma vanno a segno Under al 6', Dzeko al 30' e Kolarov al 49'. La triplice risposta genoana è affidata a Pinamonti (16'), Criscito (rigore al 43') e Kouamé (70'). Risultato sostanzialmente giusto che premia la caparbietà e l'organizzazione della formazione ligure. Roma da rivedere soprattutto negli automatismi difensivi. Prestazione da incubo di Juan Jesus, da dimenticare anche la gara dell'ex milanista Zapata.

La cronaca in 8 momenti chiave

6' GOL DELLA ROMA! UNDER! Straordinaria azione personale dell'attaccante turco che entra in area dalla sinistra, evita con due finte Criscito e Zapata e trafigge Radu con un sinistro che si insacca sotto l'incrocio. Prodezza straordinaria e Roma in vantaggio.

8' ROMA A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Ancora Under tutto solo davanti a Radu, sinistro a incrociare e palla che finisce a lato di un niente.

16' PAREGGIO DEL GENOA! PINAMONTI! Sganciamento offensivo di Romero che, in piena area, fa da sponda per Pinamonti che controlla e scarica un sinistro potentissimo che si insacca sotto la traversa.

30' GOL DELLA ROMA! CAPOLAVORO DI DZEKO! Il bosniaco controlla in area un lancio di Cristante, semina in dribbling Zapata, Ghiglione e Romero, poi fulmina Radu con un gran destro rasoterra che si insacca nell'angolino.

43' CRISCITO SU RIGORE: 2-2! Pinamonti in area viene steso da Juan Jesus che entra incomprensibilmente a valanga colpendo tutto, pallone compreso. Calvarese non ha dubbi: penalty per i rossoblù. Dal dischetto Criscito non sbaglia: Pau Lopez intuisce ma non ci arriva.

49' 3-2 ROMA! MAGIA DI KOLAROV! Sinistro a giro meraviglioso del serbo: palla che sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea. Calvarese concede la rete con il supporto della Goal Line Technology.

70' GOL DEL GENOA! KOUAMÈ! Perfetto traversone dalla destra di Ghiglione, la difesa della Roma si fa trovare impreparata e Kouamé non sbaglia da due passi trafiggendo Pau Lopez di testa.

92' ROMA A UN PASSO DAL 4-3! Azione di Dzeko dalla sinistra, Zappacosta si trasforma in centravanti aggiunto e tenta la deviazione da due passi senza tuttavia riuscire a trovare l'impatto col pallone.

Il tabellino

Roma-Genoa 3-3

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (78' Zappacosta), Fazio, Juan Jesus (66' Mancini), Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert (74' Pastore); Dzeko. All.: Fonseca.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca (73' El Yamiq); Kouamé (91' Sanabria), Pinamonti (86' Pandev). All.: Andreazzoli.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

Gol: 6' Under (R), 16' Pinamonti (G), 30' Dzeko (R), 43' rig. Criscito (G), 49' Kolarov (R), 70' Kouamé (B).

Assist: Romero (G, 1-1), Ghiglione (G, 3-3).

Ammoniti: Florenzi, Juan Jesus, Pellegrini (R), Romero (G).

Note - Recupero 4'+4'.