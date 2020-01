Roma-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Cristante, Pastore, Santon

Squalificati:

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Lukic, Berenguer, Laxalt; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Indisponibili: Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Baselli

Squalificati: Bremer, Ansaldi

Statistiche Opta

La Roma ha perso solo due delle ultime 32 partite di Serie A contro il Torino: per i giallorossi 21 vittorie e nove pareggi.

La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite interne di Serie A contro il Torino, parziale in cui ha sempre realizzato almeno due reti (27 reti totali, 3 di media a match).

Sfida tra la squadra che ha perso più volte la prima gara dell’anno nuovo in Serie A (Roma 29) e quella che invece ha ottenuto più pareggi all’esordio nell’anno solare (Torino 36).

La Roma ha vinto le ultime quattro partite interne di Serie A, non arriva a cinque successi consecutivi in casa nella competizione da dicembre 2017, con Eusebio Di Francesco in panchina.

21 punti nelle prime 17 partite di questa Serie A per il Torino, che non partiva così male nella competizione dal 2014/15 (18 punti), quando sulla panchina granata sedeva Giampiero Ventura.

La Roma è, insieme alla Juventus, una delle due squadre ad aver perso meno partite nell’anno solare 2019 in Serie A: cinque ciascuna.

Nessuna squadra ha segnato più gol di Roma e Torino nei primi 15 minuti di partita in questa Serie A (tre ciascuna), parziale inoltre in cui i giallorossi non hanno ancora subito alcuna rete.

La Roma è la squadra contro cui il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha perso più partite da allenatore in Serie A: 12 sconfitte contro i giallorossi, a fronte di sei successi e quattro pareggi.

Aleksandar Kolarov ha esordito in Serie A proprio contro i granata all’Olimpico, nell’agosto 2007 quando giocava alla Lazio; il Torino è la squadra contro cui il difensore della Roma ha giocato più partite (sette) senza mai trovare la sconfitta nel massimo campionato.

Il Torino ha vinto solo il 25% delle partite di questa Serie A senza Cristian Ansaldi (1/4), mentre la percentuale sale al 39% (5/13) con l'argentino in campo.