Roma tra entrate e uscite: spunta Pedro, su Florenzi c'è il Valencia

Perso Zaniolo per infortunio, perso Politano che si accaserà al Napoli, da qualche giorno è diventato Carles Perez il nome forte della Roma. Non forte: fortissimo. Ma la trattativa con il Barcellona per il canterano non è così semplice: il Barça vorrebbe inserire il diritto di recompra nel prestito con obbligo di riscatto, mentre i giallorossi nicchiano. E così, secondo 'Sky', una soluzione potrebbe essere quella di inserire un diritto di prelazione su una futura cessione.

Carles Pérez en el Inter-BarcelonaGetty Images

Per l'attacco spunta Pedro

Ma nei piani della Roma non c'è soltanto Perez. I giallorossi, sempre secondo 'Sky', hanno avviato i contatti con il Chelsea per un altro esterno spagnolo: Pedro. L'ex Barcellona ha richieste dal Giappone (Vissel Kobe) e dalla MLS e potrebbe lasciare i londinesi già a gennaio. Su di lui si sono fiondati anche i giallorossi, che lo considerano un'ottima alternativa per la batteria offensiva di Fonseca.

Il Valencia ci prova per Florenzi

Chi può lasciare la Roma entro venerdì è Alessandro Florenzi, cercato dal Valencia. L'interesse degli spagnoli non è nuovo, ma si è intensificato nelle ultime ore. Non ancora definite le modalità della possibile operazione, che sembrerebbe però aver tutti i crismi per poter arrivare alla fumata bianca: gli spagnoli sono alla ricerca di un terzino, tanto da aver pensato anche a Cancelo, e il capitano giallorosso non sta vivendo la propria miglior stagione nella Capitale. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.