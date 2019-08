Roma, Zappacosta dice sì: visite mediche mercoledì, Santon verso il Maiorca

Colpo di mercato della Roma che ha definito con il Chelsea il trasferimento di Davide Zappacosta: il 27enne terzino destro ex Atalanta e Torino arriverà con la formula del prestito secco. Giallorossi e Blues hanno trovato l'accordo e il giocatore è atteso per mercoledì 21 agosto per sostenere le visite mediche di rito prima della firma. Per Zappacosta si tratta di un ritorno in Serie A a distanza di due anni dal trasferimento in Premier League: nell'estate 2017 il Chelsea, all'epoca allenato da Antonio Conte, lo prelevò dal Torino per 25 milioni di euro più bonus. Esperienza non proprio felicissima quella del terzino a Stamford Bridge: per lui 52 presenze in gare ufficiali (solo 4 in Premier la scorsa stagione) e 2 gol all'attivo.

Santon al Maiorca in prestito con diritto di riscatto

Per un terzino che sbarca a Trigoria ce n'è un altro pronto a fare le valigie. Si tratta di Davide Santon, per il quale si profila un futuro spagnolo: l'ex difensore dell'Inter, infatti, sarebbe a un passo dal Maiorca dove si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto. Approdato nella capitale un'estate fa nell'ambito dell'operazione che aveva portato Naiggolan all'Inter, Santon non era riuscito a ritagliarsi un posto da titolare con continuità né con Di Francesco, né con Ranieri. Su di lui aveva messo gli occhi anche la Spal.