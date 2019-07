Sono ore di fibrillante attesa in casa Juventus e Manchester United: se lo scambio Dybala-Lukaku sembra a un punto morto, i bianconeri mantengono una posizione preminente per il centravanti belga 26enne e parrebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Mario Mandzukic per condurre in porto l’operazione. A questo punto l’interrogativo pare lecito: Romelu Lukaku è davvero l’attaccante giusto per il gioco di Sarri? Partiamo dalle controindicazioni, aprendo i capitoli “statistica” e “tattica”.

LUKAKU IN PREMIER CON LE BIG 6* CON LE ALTRE PARTITE 77 175 MINUTI 5735 13343 GOL 16 97 ASSIST 6 29 Coinvolgimento nei gol 22 126 MINUTI/GOL 358 138 Minuti/coinvolgimento 261 106 Tiri 164 517 Minuti/tiri 35 26

* ovvero Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham

Polveri bagnate contro le big

I dati Opta sono piuttosto significativi e inquietanti al tempo stesso. Come già vi avevamo spiegato qui le polveri di Romelu Lukaku si bagnano spesso e volentieri quando si trova al cospetto di una grande. Il discorso, fin troppo evidente nella tabella relativa alla Premier League, si può tranquillamente estendere alla Nazionale: un solo gol nelle fasi a eliminazioni diretta tra Europei e Mondiali (ottavi 2014 contro gli Stati Uniti) con la maglia del Belgio e una poco edificante casella vuota alla voce “gol contro Nazionali top”.

La disperazione di Romelu Lukaku dopo un'occasione mancataPA Sport

Allergia al Sarriball?

Le considerazioni di natura tattica nascono soprattutto dall’identikit del centravanti ideale del Sarriball: il tecnico toscano privilegia infatti punte centrali tecniche dall’altissimo quoziente intellettivo calcistico (Higuain e Mertens su tutti) e non necessariamente imponenti dal punto di vista fisico nel quadro più generale di una squadra votata al possesso e alla sviluppo di un gioco corale e rigidamente codificato. E poi c’è l’identikit del partner in crime perfetto per Cristiano Ronaldo: un centravanti in grado prima di ogni altra cosa di aprire gli spazi (Mandzukic lo scorso anno, Benzema al Real Madrid) e lasciare all’illustre compagno di reparto una libertà pressoché totale di movimento. Lukaku risponde a questi dettami? I dubbi permangono.

Cristiano Ronaldo e Maurizio SarriGetty Images

Non è un maratoneta

In molti sollevano ulteriori dubbi sulla mobilità dell’attaccante ex Chelsea ed Everton: la stampa inglese parla addirittura nemmeno troppo velatamente di una pigrizia di fondo del belga. Non senza riscontri: secondo uno studio approfondito della BBC Lukaku ha percorso in media 9.44 chilometri a partita nella scorsa Premier, distanza inferiore ai top Harry Kane (10.42) e Aguero (9.75), a quel Giroud (10.94) pedina strategica del Chelsea di Sarri, ma anche ai compagni Rashford (9,9) e Sanchez (10.46). Non esattamente il ritratto di un maratoneta insomma.

Pare evidente che Lukaku abbia tradito in parte le aspettative al Manchester United rivelandosi un attaccante molto meno impattante e al contempo devastante di quanto ci si aspettasse. Le controindicazioni ci sono e rimane a onor del vero sorprendente l’inserimento della Juventus in questa trattativa-telenovela dell’estate. Il belga classe 1993 rimane a tutti gli effetti un realizzatore affidabile con mezzi fisici potenzialmente debordanti in Serie A e passibile di ulteriore miglioramenti sotto l’egida di Sarri; nulla ci toglie dal pensare, tuttavia, che non sia l’attaccante più conforme al profilo ricercato dall’allenatore toscano.