Ronaldo: "A 35 anni pensavo di pescare a Madeira. L'obiettivo? Vincere la Champions con la Juve"

" Cosa pensavo che avrei fatto a 35 anni? Sinceramente quando ero piccolo, l’idea che avevo era quella di pescare a Madeira "

Cristiano Ronaldo nel giorno del suo 35esimo compleanno, il secondo festeggiato con la maglia della Juventus, si è confidato ai microfoni di Canal 11, canale tematico della Federazione portoghese, spiegando i propri obiettivi e le proprie ambizioni per questa stagione finora strabiliante. 19 gol in 19 partite in Serie A, 33 in 33 incontri ufficiali se si considerano tutti i match giocati con la maglia del club bianconero e della nazionale lusitana. Numeri impressionanti che diventano assolutamente formidabili se guarda la carta d’identità anche se il marziano di Madeira ci tiene a sottolineare che l’età biologica è ben diversa.

" Ho compiuto 35 anni, ma la mia età biologica è di 25. Volevo diventare un calciatore professionista però non avrei mai pensato di vincere tutto quello che ho vinto. Il mio obiettivo? Vincere la sesta Champions League e questo alla Juventus è possibile. Sappiamo tutti quanto sia difficile, dipende da molti fattori. È però una missione possibile perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta. "

"Il gol più bello? La rovesciata alla Juventus col Real Madrid"

Riavvolgendo il nastro dei 700 gol stagionali, Ronaldo non ha dubbi su quale sia stato il più complicato e difficile nello stesso tempo.

" Il mio gol più bello è stato contro la Juventus, quello in rovesciata è stato sicuramente il più difficile. Se è il momento più bello della mia vita? Ho sempre vissuto momenti unici, ma i migliori coincidono con la nascita dei miei figli. "