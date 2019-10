Ronaldo al 96’ batte il Genoa e riporta la Juventus in vetta. Roma, 4-0 e sorpasso al Napoli

Juventus-Genoa 2-1 (36' Bonucci, 40' Kouamè; 96' Ronaldo rig.)

Grazie a un rigore procurato e trasformato da Ronaldo al 96esimo la Juventus di Maurizio Sarri batte il Genoa di Thiago Motta e vola al comando della classifica a +1 sull’Inter e a +5 sull’Atalanta. In precedenza il vantaggio iniziale di Bonucci era stato neutralizzato da Kouamé. Genoa a lungo in 10 per l’espulsione (fiscale) di Cassata, nel finale il rosso a Rabiot ristabilisce la parità numerica prima dell’arroventato finale.

Udinese-Roma 0-4 (13' Zaniolo, 51' Smalling, 54' Kluivert, 65' Kolarov rig.)

Il trionfo giallorosso, lo sconforto bianconero. La serata della Dacia Arena catapulta la Roma in zona Champions con una prova di forza e di maturità, figlia di un’ottima condizione fisica. L’espulsione generosa” di Fazio al 33’ non fa altro che creare nuovi stimoli negli uomini di Fonseca che al vantaggio iniziale di Zaniolo (al terzo gol consecutivo dopo Monchengladbach e Milan), aggiungono la prima gioia italiana di Smalling, il colpo di biliardo di Kluivert e il tiro dal dischetto di Kolarov. Il tris dell’olandese è il manifesto del gioco del tecnico portoghese: velocità, 6 passaggi totali e Pastore che spacca in due la difesa avversaria. La sensazione è che dalle parti di Trigoria il meglio debba ancora venire, considerando i tanti infortunati fermi ai box. Dall’altra parte, invece, l’Udinese, miglior retroguardia nelle prime 8 giornate, deve fare i conti con un crollo difensivo pesantissimo: 11 gol subiti in quattro giorni da incubo con Atalanta e Roma. De Paul non decolla e l’attacco fatica a creare pericoli. I prossimi tre appuntamenti con Genoa, Spal e Samp saranno già decisivi in chiave salvezza.

Lazio-Torino 4-0 (25' Acerbi, 35', 70' Immobile; 90' Belotti aut.)

La Lazio travolge il Torino e inguaia Walter Mazzarri. Ad aprire le marcature è Acerbi con un sinistro fenomenale dalla distanza. Immobile trova il raddoppio al 33’ e al 70’ trova la sua doppietta su rigore, causato per un fallo di Nkoulou (espulso per doppio giallo) su Caicedo. Lo sfortunato autogol di Belotti fissa il 4-0 finale.

Sassuolo-Fiorentina 1-2 (24' Boga, 63' Castrovilli, 82' Milenkovic)

La Fiorentina torna al successo dopo il passo falso di domenica in casa contro la Lazio battendo 2-1 in rimonta il Sassuolo al Mapei Stadium. Sono i neroverdi a passare in vantaggio al 24' grazie a una magia di Boga. Nella ripresa la squadra di Montella (in tribuna causa squalifica) attacca con insistenza e ribalta il risultato: Castrovilli pareggia al 63' con un'incornata su cross di Venuti, poi è lo stesso Castrovilli a confezionare l'assist per il gol di Milenkovic all'81' che decide il match. Nel corso del secondo tempo l'arbitro Mariani ha interrotto la partita per un paio di minuti a causa di insulti razzisti nei confronti di Duncan e segnalati dallo stesso centrocampista del Sassuolo.

Cagliari-Bologna 3-2 (23' Santander rig, 91' Olsen aut; 48', 83' Joao Pedro, 72' Simeone, )

Vince ancora il Cagliari che continua a volare in classifica. Quinto successo in campionato per i sardi, ottavo risultato utile consecutivo per la squadra di Maran che sale a quota 18 punti in classifica. Era dal 2006 con Giamapolo che il Cagliari non era così in alto in classifica. Il Bologna però gioca la sua partita e passa anche in vantaggio con rigore di Santander. Joao Pedro però trova il pareggio e Simeone porta avanti i suoi. La doppietta di Joao Pedro chiude il match. Inutile il gol nel finale degli ospiti. 3-2 il finale.

Sampdoria-Lecce 1-1 (8' Lapadula, 92' Ramirez)

Finisce 1-1 il pirotecnico scontro salvezza tra la Sampdoria di Ranieri e il Lecce di Liverani che avrebbe meritato qualcosa in più. Al gol di Lapadula siglato nel primo tempo su grande assist di Shakhov, ha risposto al 92' Ramirez con una rete di testa. Assegnato e poi revocato dal Var un rigore in favore del Lecce a fine primo tempo, ed espulso Tachtsidis a 19 dalla fine.

La classifica

Juventus 26; Inter 25; Atalanta 21; Roma 19; Lazio, Cagliari, Napoli 18; Fiorentina 15; Parma 13; Bologna, Verona 12; Torino 11; Milan*, Udinese 10; Sassuolo, Lecce 9; Genoa 8; Brescia, SPAL* 7; Sampdoria 5.

* una partita in meno