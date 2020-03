Ronaldo in campo contro il coronavirus: 5 impianti per la terapia intensiva a ospedale di Madeira

Cristiano Ronaldo non dimentica la sua terra d'origine e, come rivelato da A Bola, donerà 5 impianti per la terapia intensiva all'ospedale locale di Madeira, isola dove è nato l'attaccante della Juventus.

Questo il dono di Cristiano Ronaldo che già si era adoperato nelle settimane passate nell'acquistare, insieme al suo agente Jorge Mendes, migliaia di mascherine per le strutture sanitarie presenti sul territorio portoghese.

A confermarlo è stato Pedro Ramos, segretario regionale della Saluta e della Protezione civile, che ha spiegato in una conferenza stampa che Cristiano Ronaldo e le autorità sanitarie di Madeira si sono già accordate. La procedura per il trasporto e l'installazione degli impianti è già in corso.