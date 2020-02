Juve ko a Verona: Ronaldo si 'consola' con la 10a partita consecutiva in gol, record vicino

Cristiano Ronaldo non si ferma più. Contro l’Hellas Verona è arrivato il 20° gol in campionato in 20 partite, ma il portoghese è andato oltre. Sono 10 gare consecutive, infatti, che l’ex Real Madrid piazza almeno una rete a partita, andando così molto vicino al record di 11 gare consecutive siglato da Gabriel Omar Batistuta (con la Fiorentina nella stagione 1994-1995) e Fabio Quagliarella (con la Sampdoria nella stagione 2018-2019).

Le 10 squadre colpite da Ronaldo

Partite Gol segnati Risultato Sassuolo 1 gol Juventus-Sassuolo 2-2 Lazio 1 gol Lazio-Juventus 3-1 Udinese 2 gol Juventus-Udinese 3-1 Sampdoria 1 gol Sampdoria-Juventus 1-2 Cagliari 3 gol Juventus-Cagliari 4-0 Roma 1 gol Roma-Juventus 1-2 Parma 2 gol Juventus-Parma 2-1 Napoli 1 gol Napoli-Juventus 2-1 Fiorentina 2 gol Juventus-Fiorentina 3-0 Hellas Verona 1 gol Hellas Verona-Juventus

Sono 723 i gol in carriera per Cristiano Ronaldo: 51° con la maglia della Juventus, il 41° in Serie A in 51 gettoni nel nostro campionato. E alla prossima giornata ci sarà Juventus-Brescia...