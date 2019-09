Lo aveva anticipato Maurizio Sarri già in conferenza stampa, parlando di un “piccolo affaticamento agli adduttori”. Poche ore dopo è arrivata la conferma dei convocati: Cristiano Ronaldo non sarà parte della trasferta della Juventus al Rigamonti di Brescia.

Sarri ha scelto di dare un turno di riposo al portoghese, anche in vista delle prossime settimane dove arriveranno impegni importanti prima della pausa per le nazionali.

Contro i lombardi domani dunque sarà turnover, non massiccio ma comunque mirato a far riposare chi ha giocato di più, visto che tra una settimana ci sarà la Champions e prima la Juventus avrà un'altra partita contro la SPAL. La buona prova contro il Verona potrebbe orientare Sarri a confermare Ramsey, magari avanzandolo in un 4-3-1-2 alle spalle degli attaccanti che a questo punto dovrebbero essere Dybala e Higuain.