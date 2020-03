Ronaldo: "Proteggere i vostri cari e le vite umane conta più di qualsiasi interesse"

Con in calcio ormai in stop e in fase di attesa per capire cosa ne sarà delle varie competizioni nazionali e internazionali, dal Portogallo è tornato a farsi sentire Cristiano Ronaldo.

CR7, in questo momento a Madeira per stare vicino alla madre Dolores, qualche settimana fa vittima di un ictus, ha affidato un messaggio a tutti attraverso i propri canali social.

Questo il contenuto del messaggio di Cristiano Ronaldo

"Il mondo sta affrontando un momento molto particolare che richiede la massima attenzione da parte di tutti noi.

Oggi non vi parlo come calciatore, ma come figlio, padre e semplice essere umano preoccupato per gli sviluppi che tutto il mondo sta dovendo affrontare in questi giorni.

E’ importante da parte di tutti seguire i consigli dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dei governi di ogni paese per riuscire a gestire questa situazione.

Proteggere le vite umane è più importante di qualsiasi altro interesse.

Vorrei mandare un pensiero a tutti quelli che in questi giorni hanno perso qualcuno di caro, e la mia solidarietà a chi in questi giorni sta combattendo contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani. Ma anche il mio supporto per gli incredibili professionisti sanitari che in questi giorni stanno mettendo a rischio le proprie vite per salvare quelle degli altri

Cristiano Ronaldo".