Ronaldo rimane in pachina nell'amichevole in Corea: due tifosi denunciano e vengono risarciti

Lo scorso fine Luglio la Juventus è scesa in campo a Seoul per affrontare in amichevole la rappresentanza della K-League. In quella partita, in cui i bianconeri pareggiarono 3-3, Cristiano Ronaldo non scese in campo e rimase per tutti i 90 minuti seduto in panchina a causa di un affaticamento muscolare.

Delusione ovviamente per tanti tifosi ma soprattutto per due tifosi sudcoreani che, come tanti, avevano acquistato il biglietto per vedere da vicino il loro idolo portoghese. Così tanta amarezza che ha spinto i due supporter ad agire legalmente contro l’agenzia The Fasta, organizzatrice dell’evento, denunciandola per pubblicità ingannevole.

Oggi è arrivata la notizia che il giudice del tribunale di Incheon ha dato ragione ai due clienti insoddisfatti condannando The Fasta a risarcire ai due tifosi la somma di 282 euro ciascuno. Appresa la notizia molti altri tifosi si stanno mobilitando per ricevere il risarcimento dell'agenzia.