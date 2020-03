Ronaldo trasforma in ospedali i suoi hotel in Portogallo. Ma c'è la smentita: "Fake News"

Nei giorni scorsi, Cristiano Ronaldo aveva lanciato alle persone un appello: quello di seguire le indicazioni comportamentali dell'OMS e di avere cura della propria vita, mandando anche gli auguri a Daniele Rugani, unico caso conclamato di positività al Coronavirus nella Juventus.

CR7 si è messo in quarantena a Madeira insieme alla sua famiglia, ma, nel frattempo, come riporta Marca non sta soltanto a guardare e a dare buoni consigli, ma si adopera fattivamente per dare una mano al mondo che in questo momento soffre ed è vulnerabile. L'attaccante della Juventus, infatti, si sarebbe deciso a trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali temporanei, che potranno essere utilizzati gratuitamente. Sarà lo stesso giocatore a provvedere al pagamento di tutte le spese, dai medici agli infermieri, agli inservienti e a tutto il necessario per renderli strutture funzionali.

La smentita dal Portogallo: "È una Fake News"

Dal Portogallo, tuttavia, arriva una decisa smentita alla notizia. Jornal da Madeira, quotidiano molto vicino al mondo di CR7, parla espressamente di notizia falsa e già precedentemente smentita.