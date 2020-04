Rooney: "L'attacco del Liverpool è stellare? Mi ricorda molto quello con Totti prima punta"

Rooney si è fatto sentire spesso in queste settimane, soprattutto per criticare chi ha voluto che il calcio continuasse anche con una pandemia in atto. Questa volta il Sunday Times ha provato a pizzicarlo: lui grande ex attaccante del Manchester United, cosa pensa dell'attacco stellare del Liverpool? È più forte di quello composto da Rooney, Cristiano Ronaldo, van Nistelrooy?

" L'attacco del Liverpool è sicuramente il più forte del mondo al momento. Difficile fare paragoni, ma mi ricorda molto quello della Roma ai tempi di Totti come attaccante centrale. Un gioco particolare, con lui da 10 e due attaccanti esterni che attaccavano l'area "

Rooney ha il record di gol del Manchester United con 253 reti in 599 presenze

" Sono molto orgoglioso dei miei record al Manchester e in Nazionale, ma avrei potuto fare molti più gol in carriera, anche se a dire il vero, non sono un marcatore naturale. Non sono mai stato un Gary Lineker o un Ruud van Nistelrooy, ma sono riuscito a segnare comunque tanto perché ho avuto tanto tempo, avendo giocato per 13 anni con i Red Devils e 15 anni per la Nazionale "

E Rooney ha il record di gol con la Nazionale inglese, con ben 53 reti

" Kane sta arrivando. Mentre il mio record con lo United dovrebbe durare molto più a lungo. Per una semplice ragione, i giocatori ora non rimangono più tanto tempo nella stessa squadra "