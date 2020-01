Brutta tegola per la Roma e la Nazionale italiana. Nicolò Zaniolo si è infortunato durante il match ta Roma e Juventus, posticipo della 19a giornata di Serie A, dopo un intervento di de Ligt ai danni del centrocampista della Roma che si era fatto 50 metri palla al piede con due dribbling riusciti.

Il giocatore si è accosciato a terra e ha chiesto subito il cambio, con Fonseca costretto a far entrare Ünder al 34’. Zaniolo è stato così portato fuori dal campo in barella e, successivamente, trasportato in ambulanza presso la clinica di Villa Stuart.

Il giocatore ha rimediato ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale e verrà operato presso Villa Stuart, dal professor Mariani, lunedì13 gennaio. A serio rischio la sua presenza ad Euro 2020.