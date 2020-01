Rrhamani al Napoli, è fatta: subito le visite mediche, ma fino a giugno rimarrà al Verona

Amir Rrahmani può essere considerato un nuovo giocatore del Napoli. Non da subito, ma da giugno. Il 25enne difensore kosovaro, uno dei punti di forza del Verona di Juric protagonista di un ottimo girone d'andata, firmerà un contratto di 5 anni con il club partenopeo: per lui - come riporta Sky - è pronto un ingaggio da 1,8 milioni di euro. Il giocatore è atteso a Villa Stuart a Roma per sostenere le visite mediche di rito nella giornata di venerdì: rimarrà comunque un giocatore dell'Hellas fino a fine stagione e il suo trasferimento al Napoli diventerà ufficiale a partire dall'1 luglio. Su Rrahmani aveva messo gli occhi anche l'Inter.

Video - Gattuso: "Mai dato colpe ad Ancelotti. Ci vuole rispetto o alla prossima rispondo 'si' e 'no'" 02:02