Rugani positivo al Coronavirus: da Marchisio a Morata, messaggi di vicinanza dal mondo del calcio

"Sto bene": parola di Daniele Rugani dopo l'annuncio della positività asintomatica al Coronavirus. Il calciatore della Juventus ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo, anzi si è raccomandato che tutti facciano la loro parte per evitare il contagio. Anche la fidanzata Michela Persico ha fatto sapere che Daniele sta bene.

" Sta già bene! È positivo ma asintomatico. Nessun sintomo. Per questo l’Italia raccomanda a tutti di stare a casa! Perché in molti casi si ha senza nemmeno saperlo! Aiutiamoci e tutto passa. Michela Persico su Instagram. "

Marchisio: "Forza amico mio"

Lunga la lista di persone che vogliono dimostrare la propria vicinanza a Rugani, da Marchisio a Morata, passando per Lapo Elkann. Claudio Marchisio: “Forza amico mio”. Alvaro Morata si limita a un semplice “Forza” con tre cuori rossi. E Lapo Elkann: “Vicinissimo a Rugani e a tutta la Juventus in questo momento difficile”.

Van Dijk: "Non sono preoccupato"

La notizia della positività di Rugani ha raggiunto anche le squadre che stanno giocando ancora a porte aperte in Champions League: è il caso di Liverpool-Atletico e di Virgil Van Dijk, che però ha fatto sapere che "non è preoccupato" per la situazione del giocatore della Juventus e di ciò che questo potrebbe comportare.