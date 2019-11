Sabatini non ci sta: "Lautaro si è tuffato". E su Ibrahimovic: "E' una reale possibilità"

"Abbiamo perso una partita che non dovevamo e potevamo perdere. A due minuti dalla fine c'era un fallo su Palacio che sarebbe potuto essere sia rigore che non, ma io la punizione dai 16 metri, a due minuti dalla fine, me la prendo lo stesso, la voglio calciare”.

Nel post-partita non nasconde il suo rammarico il ds del Bologna Sabatini, che ai microfoni di Sky poi prosegue la sua polemica. Sul rigore concesso infatti Sabatini protesta per il contatto di Lautaro.

“Lautaro? Ha acquisito anche la scaltrezza di un veterano. È lui che trattiene la gamba, è un tuffetto se lo vogliamo definire in maniera extra calcistica. Conte mi ha elogiato la squadra, il Bologna, che è stato un avversario leale. Lo rispetto molto, è uno dei miei modelli, ma ha delegittimato il nostro gol parlando di autorete. Ho visto una partita intensa, con tanti contenuti, e noi l'abbiamo persa".

Non solo polemiche però per Walter Sabatini, ma anche mercato. Incalzato sulla possibilità dell'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Bologna, notizia di cui si è parlato molto nelle ultime settimane, ha confermato:

"Ibrahimovic è una possibilità reale. Credetemi, non è impossibile. Sta considerando la nostra offerta perché gli piacerebbe aiutare Sinisa Mihajlovic. Ci stiamo lavorando, sarebbe fanatstico. Vediamo cosa succederà".