Salta un altro match di Serie A: già cancellata Udinese-Fiorentina del prossimo turno

Il coronavirus è ormai diventato, nostro malgrado, protagonista anche a livello sportivo. Dopo le prime cancellazioni di questo weekend, stanno già arrivando le prime notizie anche per quanto riguarda il fine settimana in arrivo. È notizia di queste ultime ore, infatti, che anche Udinese-Fiorentina in programma alla Dacia Arena di Udine, sabato 29 febbraio alle ore 18.00, e valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2019-2020 è stata rinviata. Una decisione presa dalla Regione Friuli Venezia Giulia che vuole, ovviamente, evitare il rischio di contagio come imposto dal Governo italiano, quindi riducendo al minimo le aggregazioni pubbliche. Di seguito il comunicato emesso:

“La regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni anche sportive fino al 1 marzo. L’estratto della delibera di Redazione VNIl ministro della Salute ha firmato d’intesa con il presidente del Friuli Venezia Giulia l’ordinanza che contiene le disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da coronavirus. Considerata la contiguità territoriale del Friuli Venezia Giulia rispetto al Veneto, dove si sono verificati finora 25 casi nei comuni di Vò e Mira e non è stato ancora identificato il caso indice, e tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici, sono state decise con l’ordinanza misure urgenti che saranno attive da domani fino al 1 marzo compreso. Viene disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni.”

A questo punto sarà inevitabile assistere ad altri rinvii in vista del weekend che ci troviamo davanti e, di conseguenza, dovremo iniziare a valutare con attenzione come potrà seguire il campionato italiano di calcio, con la concreta possibilità che molti match d’ora in avanti saranno disputati a porte chiuse.

