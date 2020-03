Samp e Verona si dividono i 90 minuti surreali di Marassi senza pubblico: il primo tempo se lo prende Juric con la solita prova di solidità e di qualità che hanno regalato ai veneti una striscia di 9 risultati utili consecutivi prima di oggi, la squadra di Ranieri esce alla distanza e strappa addirittura la vittoria con un exploit di Quagliarella, ad un solo gol dal quarto anno di fila in doppia cifra. Una doppietta pesantissima dell’ex capocannoniere della Serie A risponde al tap-in di Zaccagni e regala ai blucerchiati tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Il tabellino

SAMPDORIA-HELLAS VERONA 2-1 (primo tempo 0-1)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; DePaoli, Vieira (dal 60’ Linetty), Ekdal, Jankto; Quagliarella (dal 90’ Thorsby), Gabbiadini (dal 62’ Bonazzoli). All. Ranieri

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Dawidowicz; Adjapong, Amrabat (dall’87’ Salcedo), Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre (dal 72’ Badu); Di Carmine (dall’80’ Pazzini). All. Juric

Arbitro: Paolo Valeri (Roma)

Gol: 32’ Zaccagni, 77’, 86 (R) Quagliarella

Assist: Lazovic, Depaoli

Ammoniti: Vieira, Tonelli, Jankto, Linetty (S), Di Carmine, Badu, Dawidowicz (V)

La cronaca in 6 momenti chiave

28’ PARATONA DI AUDERO - Amrabat riceve dai 25 metri e lascia partire un missile a mezza altezza: il portiere azzurro si distende e lo neutralizza con una mano

32’ VANTAGGIO DEL VERONA - Ha segnato Zaccagni! Lazovic dalla destra fa partire un cross sul secondo palo, ci arriva il centrocampista del Verona col piattone e Audero questa volta viene battuto. 1-0 per Juric, secondo gol stagionale per Zaccagni

62’ SILVESTRI SALVA L'1-0 - Quagliarella innesca Jankto che entra in area e scarica il sinistro, il portiere del Verona, in tuffo, respinge

65’ TRAVERSA DI DEPAOLI - Girata potente dell’esterno della Samp che anticipa Gunter in elevazione: Silvestri tocca il pallone con la punta delle dita e lo devia sul legno superiore. Padroni di casa vicini al pareggio

77’ PAREGGIO DELLA SAMP - Ha segnato Quagliarella! 1-1 a Marassi! Nasce tutta da una palla persa da Badu che scivola e la regala a Quagliarella: l'attaccante allarga per Depaoli sulla destra e si propone in verticale. Il cross è perfetto e la deviazione di prima altrettanto: Silvestri questa volta viene battuto. Ottavo gol stagionale dell'ex capocannoniere della Serie A

83’ VANTAGGIO DELLA SAMPDORIA – 2-1 per i padroni di casa! Gomitata in area di Dawidowicz per una gomitata su Ekdal sugli sviluppi di un cross. L'arbitro va al monitor Var e indica il dischetto. Quagliarella non sbaglia

Mvp

Fabio QUAGLIARELLA - 162 gol in 460 partite in Serie A per il 37enne di Castellamare di Stabia. Il tap-in dell'1-1 ad un tocco è l'emblema della sua qualità, il calcio di rigore della freddezza. Una risposta a tutti quelli che l'avevano già "pensionato".

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Fabio DEPAOLI - Prima la traversa di testa poi l'assist puntuale per Quagliarella: l'uomo della riscossa blucerchiata

Bocciato. Pawel DAWIDOWICZ - Macchia la sua prestazione tutto sommato discreta con la gomitata ad Ekdal che obbliga Valeri a indicare il dischetto

Il momento social del match