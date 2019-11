Sampdoria-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Indisponibili: Seculin

Squalificati:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

Indisponibili: Zapata

Squalificati: Ilicic

Statistiche Opta

L'Atalanta ha vinto la gara di ritorno dello scorso campionato contro la Sampdoria: non ottiene due successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal 2008.

L'Atalanta ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro la Sampdoria e non ottiene due successi esterni di fila contro i blucerchiati nella competizione dal 1992.

Claudio Ranieri ha conquistato cinque punti nelle sue prime quattro gare con la Sampdoria, due in più di quelli guadagnati da Di Francesco nelle precedenti sette partite sulla panchina blucerchiata in Serie A.

Dopo non aver trovato il pareggio per 17 gare interne consecutive di Serie A, la Sampdoria ha diviso la posta in palio nelle due più recenti - i blucerchiati non arrivano a tre pareggi interni consecutivi da febbraio 2015.

L’Atalanta non ha segnato nell’ultima partita di campionato dopo una serie di 16 gare in cui era sempre andata a segno (43 reti); nella precedente occasione in cui la squadra bergamasca aveva mancato l’appuntamento con il gol, era rimasta a secco per due gare di fila (vs Inter e Empoli lo scorso aprile).

L’Atalanta è imbattuta nelle ultime 12 trasferte di Serie A (8V, 4N), con due pareggi nelle due più recenti; miglior striscia nella storia della competizione per i bergamaschi, visto che il precedente record era di otto gare esterne di fila nel 1992.

Si affrontano il miglior attacco dei primi tempi di questo campionato (Atalanta, 15 gol) e il peggiore nello stesso intervallo (Sampdoria, ancora a secco).

L’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato: otto, quattro dei quali in trasferta - la Sampdoria è tuttavia la formazione che è andata meno volte sopra nel punteggio (solo due).

Fabio Quagliarella ha realizzato 11 gol contro l’Atalanta in Serie A, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato - tuttavia l’attaccante della Sampdoria non trova la rete da sette partite di campionato, sua striscia di astinenza più lunga dal febbraio 2017.

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha giocato solo due partite contro la Sampdoria in Serie A, realizzando ben tre reti: quella blucerchiata è la maglia con cui il colombiano ha giocato più partite (79) e realizzato più reti (21) nel massimo campionato italiano.