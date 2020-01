Dopo la zampata di Gabbiadini nel derby di un mese fa, il Marassi blucerchiato torna a fare festa. E che festa! Al Brescia viene concesso solo un assolo in apertura di match con l’incornata di Chancellor, unico errore degli uomini di Ranieri in novanta minuti di dominio territoriale. Giusto il tempo di accusare il colpo e può partire la cavalcata trionfale genovese: Linetty e Jankto si alternano nelle vesti di bomber e di assistman, Caprari entra e segna dopo 2 minuti, Quagliarella si sblocca su rigore davanti ai propri tifosi dopo 8 mesi di digiuno e si regala un pallonetto alla Quagliarella” in chiusura. E’ manita, la vittoria più larga della Samp quest’anno, segno che il lavoro dell’ex Leicester sta dando i suoi frutti. La classifica parla chiaro: + 5 dalla zona retrocessione, quella in cui il Brescia di Corini, al penultimo posto, si ritrova impantanato.

La cronaca in 6 momenti chiave

12’ VANTAGGIO DEL BRESCIA - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Romulo, Torregrossa sale in cielo in terzo tempo e fa da sponda per Chancellor: il venezuelano, tutto solo, appoggia in porta di testa battendo Audero. Secondo gol in campionato per il difensore di Corini. Brescia avanti alla prima occasione utile

34’ PAREGGIO DELLA SAMPDORIA - Jankto scodella al centro dell'area un cross interessante, ma non c'è nessun attaccante in agguato. Mateju commette una sciocchezza rinviando di testa verso il centro dell'area di rigore, Linetty capisce tutto, intercetta, stoppa il pallone di petto e trova l'angolino in diagonale battendo Joronen. Di nuovo punteggio in equilibrio, partita viva

45’ +2’ RADDOPPIO DELLA SAMPDORIA - Linetty pennella da destra e Jankto si inventa un tiro al volo da sogno che non lascia scampo a Joronen! Rimonta completata da parte dei blucerchiati

69’ TRIS DELLA SAMPDORIA - Ingenuità di Mangraviti che tocca in area di rigore il pallone con un braccio su un controllo di Thorsby. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Si presenta Quagliarella che tira un missile centrale e batte Joronen. Primo gol in casa in questa stagione per il 36enne di Castellamare di Stabia

76’ POKER DELLA SAMPDORIA - Incornata di Caprari in tuffo dopo il bellissimo cross di Jankto su ribatutta di Joronen. Punizione durissima per il Brescia che incassa il settimo gol in 3 partite

92’ MANITA DI QUAGLIARELLA - Gran palla di Jankto da centrocampo: Fabio stoppa, si libera della marcatura di Mangraviti e beffa Joronen con un pallonetto strepitoso. 5-1 Samp

Il momento social del match

Il tabellino

SAMPDORIA-BRESCIA 5-1 (primo tempo 2-1)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (dall’85’ Murillo), Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Vieira (dall’82’ Ekdal), Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini (dal 75’ Caprari). All. Ranieri

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateyu (dall’82’ Martella); Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek (dal 70’ Ndoj); Balotelli, Torregrossa. All. Corini

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Teramo)

Gol: 12’ Chancellor, 34’ Linetty, 45’+2’ Jankto, 69’ Quagliarella (R), 77’ Caprari, 92’ Quaglierella

Assist: Torregrossa, Linetty, Jankto (x2)

Ammoniti: Vieira, Murru (S), Bisoli, Romulo, Chancellor (B)