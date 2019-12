Lo spirito natalizio non rende sempre tutti più buoni, almeno a giudicare certi messaggi che alcuni tifosi sampdoriani hanno voluto inviare, anche il giorno di Natale, al loro presidente Massimo Ferrero. Nella notte in quel di Genova, è infatti, apparso uno striscione molto chiaro e che fa capire come la contestazione, che ormai dura da più di un anno, fra la frangia più calda del pubblico blucerchiato e l’imprenditore romano, non ha assolutamente intenzione di cessare.

"25 dicembre, pranzo di Natale. Ferrero scegli bene il tuo locale" recita lo striscione affisso nei pressi dello stadio Ferraris, chiaro il riferimento ai blitz delle scorse settimane con cui i tifosi doriani hanno atteso fuori da due ristoranti il numero uno della Samp accogliendolo a suon di insulti e cori di scherno. Un messaggio di auguri di cui Ferrero - che lo scorso 13 dicembre è stato squalificato per 4 mesi dalla Figc per irregolarità sui pagamenti dei lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo “Mugnaini” di Bogliasco - avrebbe fatto volentieri a meno e fanno capire come nemmeno il successo nel derby della Lanterna abbia rasserenato gli animi di una piazza che resta preoccupata per il presente e il futuro societario della Sampdoria.