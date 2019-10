Il bilancio non lascia spazio ad alcuna interpretazione: dopo la sconfitta al Bentegodi contro il neo-promosso Verona per 2-0, sono solo 3 i punti in 7 partite che condannano la Sampdoria all’ultimo posto in classifica. La panchina di Eusebio Di Francesco, adesso, traballa più che mai e si è espresso a riguardo il Presidente Massimo Ferrero ai microfoni di Sky Sport:

" Siamo tutti delusi, è chiaro quello che sta succedendo. Domani ci riuniremo, avremo un incontro e prenderemo una decisione su cosa sia meglio per la Sampdoria e anche per Di Francesco. Siamo un po’ sbalorditi in questo momento da ciò che abbiamo visto. Quindi aspettiamo fino a domani per parlarne e prendere la decisione che verrà fatta solo per il bene della Samp "

Sulla possibile distrazione a causa delle vicende societarie

" Tutto ciò che conta in questo momento è solo la Sampdoria. Non dobbiamo assolutamente darci degli alibi, le trattative per la vendita del club non devono interessare i giocatori o l'allenatore. Abbiamo firmato un accordo esclusivo tempo fa, ma penso che scadrà domani poi vedremo cosa succede. L'importante è che la squadra abbia la testa solo al campo. "

Non si presenta invece in conferenza stampa il tecnico Eusebio Di Francesco dopo il ko contro il Verona. Ore di riflessioni in casa Samp e in accordo con lo staff societario, l'allenatore ex Roma ha deciso di non parlare.