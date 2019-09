Sampdoria, Ferrero minacciato a Bogliasco: "Infame, guardati le spalle"

" Ferrero infame, guardati le spalle "

E' questa l'inquietante scritta sullo striscione, indirizzato al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, apparso questa mattina a Bogliasco, sul cancello di ingresso di 'Casa Samp', la struttura che ospita i giovani blucerchiati. Già nei giorni scorsi a Genova erano spuntati degli striscioni che invitavano Ferrero a lasciare la città.

Sulle tracce dei responsabili ci sono già le forze dell'ordine, in riferimento indiretto alla trattativa tra il patron e il gruppo Vialli. Il cancello è stato successivamente ripristinato e la scritta rimossa. Un momento non felice per il Doria, alle prese con una crisi tecnico-tattica che ha portato l'allenatore - a sua volta in discussione - a cambiare modulo, e un momento societario che sta per andare incontro a un'inevitabile deadline.

Tra 12 giorni scadrà il termine previsto dalla lettera d'intenti tra il gruppo Vialli e Ferrero, che però devono ancora trovare la quadra sulle cifre. L'imprenditore romano resta fermo sulla sua richiesta (95-100 milioni), mentre l'offerta deve ancora colmare un gap di circa 10-15 milioni. La soluzione potrebbe essere rappresentata dalla mediazione di Edoardo Garrone, vicino ad ambo le parti.