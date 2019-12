Sampdoria, Ferrero patteggia con la FIGC 4 mesi di squalifica

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato squalificato per 4 mesi dalla FIGC a seguito delle irregolarità in merito ai pagamenti dei lavori di ristrutturazione del “Centro sportivo Gloriano Mugnaini”, a Bogliasco, in provincia di Genova.

Lo ha annunciato la stessa Federcalcio, spiegando che la squalifica è relativa alla seguente condotta:

“...Aver, in concorso con Ferrero Vanessa e con soggetti non appartenenti all’Ordinamento federale, corrisposto alla società VICI srl, riconducibile al ‘Gruppo Ferrero’ e di cui era Amministratore Unico la Sig.ra Vanessa Ferrero, la somma complessiva di euro 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse per la presunta pianificazione e realizzazione del centro sportivo ‘Gloriano Mugnaini’ sito in Bogliasco”.

Operazioni “mai realizzate dalla Vici Srl, così distraendo le corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della U.C. Sampdoria S.p.A. e violando, tra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate; risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio con la Vici Srl, società non in possesso di requisiti tecnici e di professionalità idonee allo svolgimento dell’incarico assunto, peraltro estraneo al suo oggetto sociale”.

Le somme in questione sarebbero state poi utilizzate da Ferrero “per soddisfare interessi personali riconducibili a società del ‘Gruppo Ferrero’, del tutto avulsi da quelli della U.C. Sampdoria S.p.A.”.

La stessa squalifica è stata comminata a Vanessa Ferrero, mentre la Sampdoria è stata sanzionata con una multa per responsabilità oggettiva di 15mila euro. La nota ufficiale della FIGC si chiude poi spiegando che “il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo Ferrero, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Vanessa Ferrero”.