Una vittoria da 6 punti. Questo, in pratica, è il valore del colpo che la Fiorentina mette a segno in casa della Sampdoria, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza da far tremare i polsi. Lo fa suo la formazione viola, che si impone con un netto e clamoroso 5-1 costruito nel primo tempo e rimpinguato nel secondo. Tra un'autorete e un rigore, alla Samp non va bene nulla. I viola, invece, hanno il merito di concretizzare ciò che creano, pure aiutati in maniera inconcepibile dagli errori individuali dei giocatori di Ranieri: su tutti Thorsby, il cui autogol indirizza il match, o la coppia Ramirez-Murru, autori dei falli da rigore che chiudono la gara già al 45'. La Fiorentina torna dunque a vincere e in classifica respira, volando a +5 proprio sui blucerchiati e a +6 sulla zona retrocessione. Quagliarella e compagni, invece, sono di nuovo invischiati fino al collo nella lotta per la salvezza. E le vittorie ottenute ieri da Lecce e Genoa non contribuiscono certo a ritrovare il sorriso.

Il tabellino

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez (67' Depaoli), Thorsby (46' Jankto), Bertolacci (46' Vieira), Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan (71' Benassi), Badelj, Castrovilli (67' Pulgar), Dalbert; Chiesa (81' Ghezzal), Vlahovic. All. Iachini

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia

Gol: 8' aut. Thorsby (F), 18' rig. Vlahovic (F), 40' rig. Chiesa (F), 57' Vlahovic (F), 78' Chiesa (F), 90' Gabbiadini (S)

Assist: Lirola (F, 0-5), Vieira (S, 1-5)

Ammoniti: Murru, Vlahovic, Ramirez, Badelj, Duncan, Colley, Depaoli

Note: espulsi Murru al 39' e Badelj al 44'

La cronaca in 12 momenti chiave

8' – GOL DELLA FIORENTINA. Alla prima azione viola Vlahovic penetra in area e crossa col destro, la palla rimbalza comicamente prima su Bereszynski e poi su Thorsby ed entra: dunque, è autorete del norvegese. 0-1.

18' – GOL DELLA FIORENTINA. Ramirez tocca il pallone con un braccio in area e Irrati, dopo aver rivisto l'azione al replay, indica il dischetto: Vlahovic rischia di farsi parare il sinistro da Audero, ma realizza il raddoppio.

Dusan Vlahovic abbraccia Federico Chiesa, Sampdoria-Fiorentina, Getty ImagesGetty Images

40' – GOL DELLA FIORENTINA. Murru sbraccia in area su Pezzella e Irrati, ancora una volta dopo aver guardato il replay, concede il secondo rigore ai viola espellendo l'ex Cagliaritano. Questa volta è Chiesa ad andare a segno dal dischetto: Audero intuisce nuovamente, ma non ci arriva. 0-3.

44' – Quagliarella manca l'1-3: Dragowski esce su Gabbiadini, il bomber recupera ma a porta quasi vuota spara alto.

44' – Espulso Badelj: altro fallo su Bertolacci, secondo giallo e rosso anche per il croato. Anche la Fiorentina è in 10 uomini.

45' – Grandissima parata di Dragowski: punizione di Ramirez e colpo di testa di Tonelli che il polacco toglie miracolosamente dalla porta.

50' pt – Colley si mangia un gol clamoroso, appoggiando sopra la traversa da pochi passi un tocco all'indietro di Quagliarella.

56' – Contropiede di Dalbert che lancia Vlahovic, la palla dopo un rimpallo arriva a Chiesa che, da posizione defilata, colpisce il palo esterno.

57' – GOL DELLA FIORENTINA. Castrovilli serve Dalbert, sinistro su cui Audero non è perfetto e Vlahovic, a porta vuota, non può sbagliare. 0-4

62' – Altro palo di Chiesa: destro da fuori area, Audero non ci arriva e la palla si stampa nuovamente contro il legno.

78' – GOL DELLA FIORENTINA. Destro da fuori di Chiesa dopo un'azione personale, Audero non può arrivarci e la palla entra nuovamente in rete. Doppietta anche per lui e 0-5.

90' – GOL DELLA SAMPDORIA. Bel cross di Vieira e colpo di testa vincente di Gabbiadini, che firma dunque il punto della bandiera. 1-5.

MVP

Chiesa. In coppia con Vlahovic fa più o meno quel che vuole: due gol, altrettanti pali. Semplicemente devastante. Dopo un periodo buio, sta vivendo un gran periodo di forma.

Fantacalcio

Promosso – Vlahovic. Due gol e un'autorete provocata nel suo tabellino. Iachini lo sceglie al posto di Cutrone e il serbo gli dà ragione. Gran pomeriggio.

Bocciato – Badelj. La sua squadra è in vantaggio per 3-0 e lui che fa? Si fa ammonire per la seconda volta, tornando anzitempo negli spogliatoi. E non stava neppure giocando male.

Il momento social del match

Le pagelle

