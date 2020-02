Sampdoria-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Samporia (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Ferrari, Depaoli.

Squalificati: Ekdal.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Indisponibili: Ribery, Kouame.

Squalificati: -

Statistiche Opta

Nella gara d’andata la Fiorentina ha ritrovato il successo contro la Sampdoria in Serie A che mancava dal novembre 2015 - non vince sia andata che ritorno contro i blucerchiati nella competizione dal 2008/09, con Cesare Prandelli in panchina.

Sia Sampdoria che Fiorentina hanno trovato la rete in tutte le ultime otto sfide di Serie A: 26 reti nel parziale, una media di 3.3 a incontro.

La Fiorentina ha subito cinque gol nelle ultime due sfide (3 v Juventus e 2 v Atalanta): non registra almeno tre gare di fila con due o più reti al passivo dall'agosto 2017.

In questo campionato la Sampdoria non ha ancora vinto due gare di fila: dopo il successo sul Torino nello scorso weekend, potrebbe riuscirci per la prima volta dal marzo 2019.

La Sampdoria ha il peggior attacco del campionato per quanto riguarda i primi tempi (sei gol): infatti i blucerchiati sono la formazione che effettua in percentuale meno tiri nei primi 45 minuti di gioco (40% - 136 sui 339 totali).

I migliori marcatori della Fiorentina in questa Serie A sono Chiesa e Vlahovic con quattro reti: nessuna squadra di questo campionato conta meno gol con il proprio capocannoniere (anche il Verona a quattro con Pazzini).

Nessuna squadra conta meno marcatori differenti della Sampdoria in questa Serie A: sette, meglio solo di Maiorca e Leganes (entrambi sei) nei maggiori cinque campionati europei.

La Fiorentina è la vittima preferita di Fabio Quagliarella in Serie A (11 reti, al pari di Atalanta e Chievo) - il 57% dei suoi gol in questo campionato sono arrivati dal dischetto (4/7), percentuale più alta per l'attaccante della Sampdoria in una singola stagione della competizione.

Nell'ultimo turno contro il Torino, Gastón Ramírez della Sampdoria ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A - sono tre le sue reti contro la Fiorentina, sua vittima preferita nella competizione al pari di Cagliari e Genoa.

Dopo la rete del momentaneo vantaggio nella gara contro l’Atalanta lo scorso weekend, l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa potrebbe segnare in due presenze consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima nel gennaio 2017.