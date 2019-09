L'inter vince e convince ancora, anche nella trasferta di Genova. La squadra nerazzurra gioca un ottimo primo tempo, va avanti con i gol di Sensi (tiro deviato da Sanchez) e Sanchez (servito da Sensi) alla prima da titolare. In totale controllo, ad inizio ripresa, la reazione della Samp, resa possibile anche dal doppio giallo allo stesso Sanchez (doppia ammonizione, il secondo giallo per una simulazione in area). Con l'Inter in 10, i blucerchiati accorciano con Jankto, ma poi vengono trafitti da Gagliardini, che al 61' di fatto chiude il match. Prova da grande squadra, nonostante l'inferioritá numerica per un tempo, quella dei nerazzurri di Conte. Ora Barcellona e Juventus: due test probanti proprio appena prima della sosta. L'Inter é pronta.

Sampdoria-Inter - Gol di SanchezGetty Images

Il tabellino di Sampdoria-Inter 1-3

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli (Dal 56' Bonazzoli), Linetty (Dal 73' Caprari), Ekdal (Dal 69' Vieira), Jankto, Murru; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva (Dal 57' D'Ambrosio), Gagliardini, Brozovic, Sensi (Dal 65' Barella), Asamoah; Lautaro Martinez (Dal 56' Lukaku), Sanchez All. Conte

Gol: 20' Sensi (I), 22' Sanchez (I), 55' Jankto (S), 61' Gagliardini (I)

Assist: Lautaro, Sensi, Linetty

Arbitro: Calvarese di Teramo

Ammoniti: Bastoni, Rigoni, Linetty, Skriniar

Note: al 47' espulso Sanchez (I) per doppia ammonizione

La cronaca in 7 momenti chiave

20' - GOL! 0-1 Inter! Tro dalla distanza di Sensi col destro e deviazione decisiva di Sanchez con la parte bassa della schiena.

22' - GOL! 0-2 Inter! Che uno-due. Tiro sbagliato di Sensi (ancora lui) col mancino e palla che arriva sul secondo palo a Sanchez, che insacca. Il VAR conferma la posizione: regolare.

36' - Gagliardini per Sanchez per Candreva: destro all'angolino sotto le gambe di Audero. Ma fuorigioco. Il VAR conferma. Grande Inter.

47' - Espulso Sanchez! Incredibile. Lautaro si invola da solo, tira, respinge Audero, sulla palla arriva Sanchez, che si tuffa, simulando un contatto con Chabot. Calvarese ammonisce per simulazione. Decisione giusta: Inter in 10.

55' - GOL! 1-2! Accorcia la Sampdoria! Sinistro da dentro l'area di Jankto dopo un passaggio di Linetty. Leggermente deviato. Tutto riaperto.

61' - GOL! 1-3 Inter. Brozovic inventa un filtrante dentro per Gagliardini, che tocca, Audero respinge male, ancora il centrocampista insacca.

85' - Lukaku! Cosa sbaglia. Si invola e a tu per tu prova un pallonetto: blocca Audero.

MVP

Stefano SENSI - Il primo gol (aiutato dalla deviazione di Sanchez) e la partecipazione al secondo. Sempre nel vivo, sempre ispirato. Uomo chiave di questa Inter, sempre piú indispensabile.

Fantacalcio

Promosso: Gagliardini. Si fa trovare pronto. Riserva di lusso, che per adesso ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. Conte crede in lui.

Bocciato: Rigoni. Male. Ammonito, sempre fermato, non trova la posizione. Di Francesco lo richiama spesso. Ha qualitá, ma non sta rendendo come previsto.

Il momento social