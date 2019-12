La Juventus chiude il 2019 come l'aveva iniziato: in testa alla classifica. I bianconeri di Sarri si impongono 2-1 a Marassi contro la Sampdoria, nel giorno del record di presenze di Buffon in Serie A (647 come Paolo Maldini) e si porta momentaneamente a +3 sull'Inter impegnata sabato a San Siro contro il Genoa. Il modo migliore per Ronaldo e compagni di prepararsi alla finale di Supercoppa di domenica a Riad contro la Lazio. Vittoria meritata quella della Juve, che aveva perso i due ultimi confronti diretti al Ferraris contro i blucerchiati, e impreziosita da due prodezze straordinarie di Dybala e Ronaldo. Il tridente sarriano funziona e i bianconeri - dopo i passi falsi con Sassuolo e Lazio - sono tornati a correre.

Il momento social del match

Il tabellino

Sampdoria-Juventus 1-2

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru (76' Augello); Depaoli (50' Leris), Thorsby, Jankto (62' Gabbiadini), Linetty; Ramirez, Caprari. All.: Ranieri.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro (82' De Sciglio); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala (77' Douglas Costa), Higuain (70' Ramsey), Ronaldo. All.: Sarri.

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze.

Gol: 19' Dybala (J), 35' Caprari (S), 45' Ronaldo (J).

Assist: Alex Sandro (J, 0-1), Alex Sandro (J, 1-2).

Ammoniti: Jankto, Murillo, Caprari, Ramirez (S), Pjanic, Demiral (J).

Espulso: Caprari (S) al 92'.

Note - Recupero 2'+6'.

La cronaca in 8 momenti chiave

3' LA SAMP CHIEDE UN RIGORE! Clamoroso errore di Demiral che perde palla sulla linea di metà campo: Murru si invola, il difensore turco recupera in velocità. C'è un contatto tra i due appena dentro l'area, l'esterno della Samp cade ma per Rocchi non c'è nulla. Rimane qualche dubbio.

19' GOL DELLA JUVENTUS! CAPOLAVORO DI DYBALA! Prodezza straordinaria dell'argentino che, su un lungo lancio di Alex Sandro, si coordina e calcia al volo spedendo il pallone nell'angolino basso dal vertice destro dell'area di rigore. Audero si allunga ma non ci può arrivare. Gol sensazionale.

35' GOL DELLA SAMPDORIA! CAPRARI! Grave errore in disimpegno di Alex Sandro: Ramirez conquista palla e mette in mezzo, altro tocco sbagliato di Alex Sandro che serve involontariamente Caprari, destro di prima intenzione da due passi e niente da fare per Buffon.

45' 2-1 JUVENTUS! CHE INCORNATA DI RONALDO! Cross perfetto di Alex Sandro dalla sinistra, CR7 sovrasta Murru, rimane letteralmente sospeso in aria e batte Audero con un gran colpo di testa. Che prodezza del portoghese!

56' MATUIDI SI DIVORA IL 3-1! Cross perfetto di Dybala dalla destra: il centrocampista francese, tutto solo davanti ad Audero, colpisce malamente con la spalla e spreca un'occasione clamorosa. E alle sue spalle c'era Cristiano Ronaldo che infatti si dispera.

68' CONTROPIEDE JUVENTUS! Rabiot si lancia a campo aperto e serve Ronaldo sulla destra: conclusione deviata che si impenna, Audero blocca in presa alta.

69' OCCASIONE SAMP! Traversone di Murru dalla sinistra per la spizzata di Gabbiadini, sul secondo palo Caprari cerca la deviazione ma non ci arriva.

89' ANNULLATO UN GOL A RONALDO! Ramsey in profondità per CR7, che anticipa Audero e insacca a porta vuota. Rete annullata per posizione irregolare del portoghese. Decisione di Rocchi confermata dal VAR.

L'esultanza dei giocatori della Juventus dopo il triplice fischio di Sampdoria-Juventus - Serie A 2019-20Imago

MVP

Cristiano RONALDO - Fino al momento del gol del 2-1 non aveva giocato una gran partita, per usare un eufemismo. Ma il gesto atletico che precede l'incornata è impressionante: rimane letteralmente sospeso in aria per un lasso di tempo che sembra un'eternità. La prodezza lo esalta e gioca un secondo tempo da protagonista assoluto.

Fantacalcio

Promosso

Paulo DYBALA - Sblocca il risultato con un sinistro al volo dal coefficiente di difficoltà altissimo. Una prodezza straordinaria che lo esalta: si rende utile anche in fase di ripiegamento dando una mano ai compagni. Cala leggermente nella ripresa.

Bocciato

Jeison MURILLO - Nel ruolo di terzino destro non è del tutto a suo agio e si vede. Nel primo tempo rimane a galla, nella ripresa un po' meno perché Ronaldo alza il livello e lo fa soffrire non poco.