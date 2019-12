Sampdoria-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; A.Ferrari, Murillo, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Claudio Ranieri

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Gianluca Rocchi, sezione di Firenze

Sampdoria-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Sampdoria-Juventus sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della Sampdoria

Genoa-Sampdoria 0-1 (85' Gabbiadini)

Sampdoria-Parma 0-1 (21' Kucka)

Cagliari-Sampdoria 2-1 (7' Cerri, 48' Ragatzu; 87' Gabbiadini)

Cagliari-Sampdoria 4-3 (38' rig. e 70' Quagliarella, 52' Gastón Ramírez; 69' Nainggolan, 74' e 76' João Pedro, 90+6 Cerri)

Sampdoria-Udinese 2-1 (19' Nestorovski; 46+6 Gabbiadini, 75' rig. Gastón Ramírez)

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Udinese 3-1 (9' e 37' Cristiano Ronaldo, 45ì Bonucci; 90+4 Pussetto)

Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 (75' Cristiano Ronaldo, 90+2 Higuain)

Lazio-Juventus 3-1 (25' Cristiano Ronaldo; 45+1 Luiz Felipe, 74' Milinković-Savić, 90+5 Caicedo)

Juventus-Sassuolo 2-2 (20' Bonucci; 22' Boga, 47' F.Caputo; 68' rig. Cristiano Ronaldo)

Juventus-Atlético Madrid 1-0 (45+2 Dybala)

Sampdoria-Juventus: informazioni

anticipo 17a giornata | Serie A - tutte le news

Data, orario e luogo: mercoledì 18 dicembre, ore 18.55 | Stadio Marassi di Genova