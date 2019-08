Sampdoria-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Caprari. All. Di Francesco

Indisponibili: Maroni

Squalificati: Depaoli

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Patric, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Lukaku, Marusic

Squalificati:

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide di Serie A contro la Sampdoria: completano il parziale tre pareggi e un successo blucerchiato.

Sono otto i precedenti tra Sampdoria e Lazio alla prima giornata in Serie A: i blucerchiati conducono per quattro successi a tre – un pareggio a completare.

La Lazio ha trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Sampdoria, parziale in cui ha ottenuto cinque successi (1N, 1P).

In tutte le ultime sette trasferte di Serie A della Lazio in Liguria (tra Sampdoria e Genoa), entrambe le squadre in campo sono andate a segno (24 reti): per i biancocelesti quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte.

La Sampdoria ha vinto le ultime due volte che ha giocato la prima giornata di Serie A in casa, non infila tre successi casalinghi consecutivi dal 1990/91.

Nella scorsa stagione la Lazio ha perso alla prima giornata di campionato, dopo tre anni in cui i biancocelesti avevano ottenuto due vittorie e un pareggio.

La Lazio ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sei partite dello scorso campionato (2V, 1N, 3P): è dal 2017 che i biancocelesti non arrivano a sette partite di fila con sia gol segnati che subiti.

Eusebio Di Francesco ha disputato 11 partite da allenatore contro la Lazio in Serie A (4V, 2N, 5P): quattro di queste sono state derby con la Roma (2V, 1N, 1P).

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha segnato solo due volte all’esordio stagionale della propria squadra in Serie A: doppietta contro il Benevento nel 2017 e gol contro il Frosinone, con la maglia del Torino, nel 2015.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato sette gol contro la Sampdoria in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio - stesso numero di reti anche contro Genoa e Cagliari.