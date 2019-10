La Sampdoria di Claudio Ranieri è ancora malata e vede le streghe anche contro il Lecce di Fabio Liverani che forse avrebbe meritato la vittoria per quanto fatto vedere nell'arco di tutta la partita. Al gol di Gianluca Lapadula, su assist di Shakhov, ha risposto nel finale, al 92', Ramirez di testa con in mezzo tante azioni da rete, soprattutto dei salentini e con i blucerchiati che hanno avuto il merito di crederci fino alla fine con un buon forcing finale. A fine primo tempo l'arbitro Massa concede rigore al Lecce ed espelle Ferrari per il fallo di mano ma poi va a rivedere le immagini al Var e cambia la sua decisione negando il rigore e lasciando dunque in campo il difensore della Sampdoria. Lecce in dieci uomini per l'espulsione, per doppia ammonizione, di Tachtsidis. Con questo pareggio i blucechiati salgono a quota 5 punti mentre il Lecce sale a quota 9.

Il tabellino Sampdoria-Lecce 1-1

Sampdoria: Audero, Colley, Murru, Ferrari, Depaoli, Barreto (46’ Ramirez), Ekdal, Bertolacci (66’ Leris), Vieira, Quagliarella, Bonazzoli (66’ Rigoni)

Lecce: Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Shakhov (69’ Mancosu), Lapadula (69’ Babacar), Falco

Arbitro: Massa

Reti: 8’ Lapadula (L), 92' Ramirez (S)

Ammoniti: Ekdal (S), Petriccione (L), Tachtsidis (L), Meccariello (L), Ferrari (S), Vieira (S), Depaoli (S)

Espulsi: Tachtsidis (L)

La cronaca in 10 momenti chiave

2’- BONAZZZOLI SU ASSIST DI BARRETO: SALVA TUTTO GABRIEL!

8’ GOOOOOOOOOOL! LAPADULA SU ASSIST DI SHAKHOV! L'ucraino finta il tiro in area di rigore e serve Lapadula che controlla e di sinistro batte Audero! Gelato il Marassi!

15’ Petriccioneeeeeeeeeee! Che tiro del centrocampista del Lecce! Palla fuori di poco

40’ BONAZZOLI CON L'ESTERNO SINISTRO: Gabriel si salva in angolo con una grande parata!

45’ VIEIRA!!!!!!!!!!!!!!! Il centrocampista doriano non arriva di un soffio sulla spizzata area di Qugliarella che sibila alla destra di Gabriel!

46’ Rigore per il Lecce! FALCO CON IL DESTRO, LA PALLA FINISCE SULLA TRAVERSA E POI SULLA RIBATTUTA SHAKHOV CI VA DI TESTA CON FERRARI CHE LA TOCCA DI MANO! RIGORE PER IL LECCE E ROSSO PER FERRARI! Piove sul bagnato in casa Samp! NON è RIGORE E NEMMENO ESPULSIONE

71’- Espulso Tachtsidis per doppia ammonizione

83’ Tiro di Leris e colpo di tacco di Quagliarella deviato in angolo da Mancosu! Grande occasione per la Doria!

88’ Rigoni di prima intenzione: salva tutto la difesa del Lecce!

92’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GASTON RAMIREZ! 1-1 COLPO DI TESTA DELL'URUGUAIANO! Convalidato dalla gol line technology

Il momento social

Mvp

Gaston RAMIREZ- Entra per dare vivacità alla manovra, ce la fa e segna anche il gol del pareggio. Provvidenza

Fantacalcio

Promosso

Gianluca LAPADULA- L'ex Milan e Genoa imbastisce l'azione del gol e poi la va a rifinire. Gioca una partita genorosa e di sacrificio. Attaccante ritrovato.

Bocciato

Fabio QUAGLIARELLA- Il capitano è lontano parente di quello ammirato nelle stagioni passate. Mai pericoloso se non con un colpo di tacco. Polveri bagnate.