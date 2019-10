Sampdoria-Lecce: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; De Paoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All.: Ranieri.

Indisponibili: Linetty

Squalificati:

Lecce (4-3-3): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu, Babacar, Falco. All.: Liverani.

Indisponibili: Farias

Squalificati:

Statistiche Opta

Nessun pareggio nelle ultime otto partite di Serie A tra Sampdoria e Lecce: sei successi blucerchiati e due pugliesi nel parziale.

La Sampdoria ha sempre segnato almeno un gol nelle 11 partite interne di Serie A contro il Lecce, 22 reti totali (2 di media a incontro).

La Sampdoria ha collezionato quattro punti al Ferraris in questo campionato: i blucerchiati non facevano peggio dopo le prime quattro gare interne dal 2013/14 in Serie A (un punto).

Il Lecce ha vinto due delle ultime tre trasferte disputate di mercoledì in Serie A (1N), dopo aver trovato un solo successo nelle prime nove gare esterne (3N, 5P).

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria ha perso sette delle prime nove partite stagionali di Serie A.

La Sampdoria è ultima in classifica; dopo le prime nove giornate di campionato, i blucerchiati non si trovavano sul fondo del tabellone nel massimo torneo dalla stagione 1972/73.

La Sampdoria è l’unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei primi 45 minuti di gioco nei cinque maggiori campionati europei.

La Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie A (1N) contro squadre neopromosse: tante sconfitte quante nelle 14 precedenti (7V, 4N).

Andrea Bertolacci ha esordito nella massima serie con la maglia del Lecce, proprio contro la Sampdoria (novembre 2010); in giallorosso, inoltre, ha trovato la sua prima rete in Serie A (2-0 vs Juventus, febbraio 2011).

Marco Mancosu è il giocatore che ha segnato più gol dal dischetto nella Serie A in corso: quattro, compreso l’ultimo contro la Juventus.