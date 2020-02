La panchina del Napoli, rinnovata con un oculato mercato invernale, vince la terza partita consecutiva. Dopo aver affossato Juve e Lazio, la squadra di Gattuso è protagonista di una prova di forza contro una bella Samp, capace di rimontare due gol grazie ad una perla in rovesciata di un immenso Quagliarella e ad un rigore realizzato da Gabbiadini.

I gol della panchina, appunto. A Marassi vanno in scena tre partite in una: nei primi sedici minuti i partenopei vanno avanti 2-0 con un’incornata di Milik e un tap-in di Elmas. Ranieri avanza Ramirez dietro il tandem Quagliarella-Gabbiadini, la chiave della rimonta genovese. Il baricentro degli azzurri si abbassa, gli esterni Linetty e Jankto prendono campo. Il capocannoniere della passata Serie A si inventa il "solito” capolavoro, replicando una rovesciata di 11 anni fa in un Napoli-Udinese. Non contento si guadagna un rigore e lo cede al suo "partner in crime”, uscendo dal campo per infortunio: 2-2. Ecco che si apre il terzo atto. Ringhio cambia gli interpreti: fuori Lobotka e Callejon, dentro Demme e Mertens. Proprio i nuovi entrati regalano tre punti fondamentali al "nuovo corso" di De Laurentiis: 2 soli punti dividino il Napoli dall’Europa League e 9 dalla Champions. Sperare non costa niente. La Samp, che recrimina un gol annullato a Ramirez per un tocco di mano (dubbio) di Gabbiadini, rimane a 4 lunghezze dalla zona calda.

Il tabellino

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4 (primo tempo 1-2)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Gastón Ramírez (dal 67’ Maroni), Ekdal, Linetty, Jankto (dal 79’ R. Vieira); Gabbiadini, Quagliarella (dal 74’ Bonazzoli). All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Elmas (dal 78’ Politano), Lobotka (dal 61’ Demme), Zielinski; Callejon (dal 72' Mertens), Milik, Insigne. All. Gattuso

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Gol: 3’ Milik, 16’ Elmas, 25’ Quagliarella, 72’ Gabbiadini (R), 82’ Demme, 90’+7’ Mertens

Assist: Zielinski, Di Lorenzo, Ekdal

Ammoniti: Jankto, Ekdal, Ramirez (S), Elmas, Demme, Politano (N)

La cronaca in 9 momenti chiave

3’ SUBITO VANTAGGIO DEL NAPOLI - Ha segnato Milik! Cross al bacio di Zielinski, il polacco si libera dalla marcatura di Colley (che scivola) e incorna nell'angolino. Audero battuto. Ottavo gol in campionato per l'attaccante ex Ajax

16’ RADDOPPIO DEL NAPOLI - Ha segnato Elmas! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Insigne, Di Lorenzo spizza sul secondo palo per il macedone che in spaccata completa il tap-in. Primo gol in campionato per l'ex Fenerbahce

25’ ACCORCIA LA SAMPDORIA - Gol pazzesco di Quagliarella!!!! Bellissimo! Sul suggerimento alto di Ekdal da centrocampo, il bomber blucerchiato si coordina al volo alla perfezione e, dal limite dell'area, infila Meret nell'angolino. GOL CAPOLAVORO! Per la prima volta in questo campionato, la Sampdoria è andata a segno nella prima mezzora di gioco

40’ PALO DI RAMIREZ - Contropiede fantascientifico della Sampdoria guidato proprio dall'uruguaiano che pesca Jankto sulla sinistra: il ceco mette dentro per Gabbiadini che viene murato, la palla finisce di nuovo tra i piedi di Ramirez che a distanza di quattro metri colpisce il legno

54’ GOL ANNULLATO ALLA SAMPDORIA - Aveva segnato Ramirez. Sul cross di Jankto dalla trequarti, Gabbiadini sgomita e completa la sponda al centro dell'area piccola, l'uruguaiano, spalle alla porta, si inventa una mezza rovesciata e insacca alle spalle di Meret. All'inizio dell'azione, però Gabbiadini a duello con Di Lorenzo aveva toccato il pallone col braccio. La Penna, dopo l'on field review, annulla il gol

60’ PALO DI INSIGNE - Tiro a giro di sinistro dell'attaccante partenopeo che si stampa sul legno: sul rimpallo si avventa Zielinski che completa il tap-in, ma il polacco è in posizione di fuorigioco

72’ PAREGGIO DELLA SAMP - Quagliarella riceve in profondità, controlla appena dentro l'area di rigore e viene agganciato da Manolas. L'arbitro in un primo momento non fischia nulla, poi dopo essere andato al monitor, indica il dischetto. Non sbaglia Gabbiadini dagli undici metri: Meret intuisce, ma il tiro dell'ex Napoli è troppo angolato

82’ NAPOLI DI NUOVO IN VANTAGGIO - Ha segnato Demme! Mario Rui crossa basso dalla sinistra, Insigne prova la conclusione al volo ma colpisce Colley sul viso. Sulla ribattuta si avventa il tedesco ex Lipsia che appoggia la palla in rete sfruttando un rigore in movimento. 3-2, pazza partita a Marassi

90’ + 7’ POKER DEL NAPOLI - Uscita sciagurata di Audero che anticipa Milik ma regala il pallone a Mertens a centrocampo. Il belga completa il pallonetto a porta vuota. Dries è a - 2 da Hamsik come goleador di tutti i tempi del Napoli

Il momento social del match