Sampdoria-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Bereszynski

Indisponibili: Ferrari, Depaoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Allan, Younes, Ghoulam, Malcuit, Koulibaly

Statistiche Opta

Dall’inizio dello scorso decennio, la Sampdoria è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più gare in Serie A: 14 sulle 19 sfide nel periodo (3N, 2P).

Dopo una serie di sette incontri interni senza successi contro il Napoli nel massimo campionato (1N, 6P), la Sampdoria ha vinto il più recente, 3-0 nel settembre 2018. In casa, i blucerchiati potrebbero superare i partenopei in due stagioni di Serie A consecutive per la prima volta dal 1993-1994.

Da inizio ottobre, solo il Lecce (cinque) ha pareggiato più incontri casalinghi della Sampdoria (quattro) in Serie A, mentre solo il Cagliari (sei) ha impattato più gare esterne del Napoli (quattro) nella competizione.

Il Napoli non tiene la porta inviolata da sei trasferte di campionato: l’ultima volta che ha subito gol per più gare esterne di fila nella competizione è stata nel 2010 (10).

Con le quattro gare della Sampdoria terminate senza reti sotto la sua gestione in questo campionato, Claudio Ranieri è già l’allenatore che ha visto più 0-0 nella Serie A in corso, mentre nei Top-5 è dietro solo a Diego Simeone (cinque con l’Atletico Madrid).

La Sampdoria è l’unica squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso a non aver ancora segnato neanche una rete nel corso dei primi 30 minuti di gioco.

Sono 20 i punti in classifica per la Sampdoria in questo campionato; soltanto una volta nell’era dei tre punti a vittoria i blucerchiati ne avevano collezionati così pochi (17 nel 1998/99) dopo 21 partite giocate di Serie A, stagione chiusa con la retrocessione.

Fabio Quagliarella ha trovato la via del gol in appena uno degli ultimi 11 incontri interni di campionato (doppietta contro il Brescia a gennaio); l’attaccante della Sampdoria era andato a segno in otto delle precedenti 11 gare casalinghe nella competizione.

Piotr Zielinski (154) e Fabián Ruiz (144) del Napoli sono due dei tre giocatori che hanno partecipato attivamente a più azioni che sono terminate con un tiro nelle prime 21 giornate di questa Serie A (tra loro Alejandro Gómez dell’Atalanta, a 149).