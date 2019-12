Parma corsaro a Marassi. Dopo un pareggio e una sconfitta la squadra di D'Aversa torna alla vittoria. Battuta a Marassi una spenta Sampdoria per 1-0.

I crociati volano in classifica a quota 21, a pari punti del Napoli avversario di settimana prossima. Gli ospiti fanno il minimo indispensabile: passano in vantaggio nel primo tempo grazie a Kucka per poi amministrare. Tre punti fondamentali che fanno molto morale dopo i due passi falsi contro Bologna e Milan, ma soprattutto con un Gervinho ancora non al 100%, senza Inglese e con un Kulusevski in ombra.

Match non certo da ricordare. A Genova i padroni di casa giocano male, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa la banda di Ranieri prova a raddrizzare l'incontro e l'occasione arriva, ma Quagliarella si fa parare un rigore dal buon Sepe. Sconfitta che fa male ai blucerchiati che rimangono quart'ultimi a quota 12 punti.

Tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez (dal 58' Leris), Vieira (dal 58' Linetty), Ekdal, Jankto (dal 79' Caprari); Gabbiadini, Quagliarella

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka (dal 46' Brugman), Hernani, Barillà; Kulusevski (dall'83' Grassi), Cornelius (dal 68' Dermaku), Gervinho

GOL: Kucka (P)

ASSIST: Hernani (P)

AMMONITI: Cornelius (P), Vieira (S), Gabbiadini (S), Dermaku (P), Thorsby (S)

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Abisso

La cronaca in 8 momenti chiave

13' KUCKA DI TESTA: Prima occasione del match! Dalla sinistra cross in mezzo di Gagliolo, inserimento del centrocampista che finisce fuori non di molto.

21' GOL DEL PARMA: Dal corner di Hernani, Kucka stacca e la mette dentro di testa.

38' SBAGLIA IL DIAGONALE MURRU: Triangolazione bellissima tra Murru e Quagliarella, la sfera torna sui piedi dell'esterno che prova il diagonale ma non trova la porta.

44' BOTTA DI VIEIRA: Diagonale forte e potente, Sepe respinge coi pugni.

47' CHE AZIONE DI GERVINHO: Coast to coast solito dell'ivoriano che supera quattro giocatori, poi però davanti al portiere gli spara addosso.

63' TRAVERSA DI GABBIADINI: Che bolide dell'attaccante che su punizione da trenta metri prova la botta che si stampa sulla traversa.

73' RIGORE FALLITO DALLA SAMP: Dermaku trattiene in area Quagliarella. Rigore ma Fabio si fa ipnotizzare da Sepe che respinge. Sulla respinta arriva Jankto che serve Quagliarella che la mette dentro. Ma il VAR annulla perché Jankto entra in area troppo presto.

82' COSA PARA SEPE: Percussione perfetta di Colley che tira bene di sinistro, ma Sepe è super e in tuffo respinge.

MVP

Luigi SEPE: E' lui il volto immagine di questo Parma, cinico davanti e solido dietro. Bravissimo a respingere il rigore di Quagliarella, pazzesco nell'intervento qualche minuto dopo su Colley.

Promosso

Juraj KUCKA : Solo 45' di gioco ma partita di grandissima qualità. Sia da falso nove che in mezzo al campo domina. Giocatore veramente sottovalutato, un vero e proprio tuttocampista. Il più in forma del Parma di questo periodo.

Bocciato

Gaston RAMIREZ: Molto male la Sampdoria nella zona mediana, ma è lui il peggiore in campo, dato che sbaglia praticamente ogni pallone che tocca.