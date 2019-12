Sampdoria-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, A. Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira; Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barreto, Depaoli, Bertolacci, Bonazzoli, Bereszynski

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cornelius, Grassi, Inglese, Karamoh, Scozzarella

Statistiche OPTA

Dopo aver ottenuto quattro successi di fila contro la Sampdoria tra il 2010 e il 2012, il Parma ha vinto solo una delle successive sette gare di campionato contro i blucerchiati (3N, 3P).

La Sampdoria ha trovato il gol in 10 delle 11 gare interne di Serie A disputate contro il Parma nel XXI secolo: unica eccezione la sconfitta per 0-1 del marzo 2011.

La Sampdoria è imbattuta da quattro partite di campionato al Ferraris (1V, 3N), non arriva ad almeno cinque match casalinghi senza sconfitte da febbraio 2018.

Il Parma ha pareggiato le ultime tre gare esterne in campionato, in Serie A gli emiliani sono arrivati a quattro solo due volte, nel 1996 e nel 1991.

In questo campionato solo la SPAL (sette) ha una differenza positiva più ampia tra i punti ottenuti in casa e quelli in trasferta sia rispetto alla Sampdoria che rispetto al Parma (entrambe a sei).

La Sampdoria è l’unica squadra che non ha ancora ricevuto alcun rigore a sfavore nella Serie A in corso.

In questo campionato solo il Sassuolo (92%) ha segnato in percentuale più reti su azione rispetto al Parma (90%): 18 su 20 per i gialloblù.

L’attuale tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha allenato il Parma tra febbraio e maggio 2007, collezionando 16 panchine in campionato (7V, 6N, 3P) con una media punti di 1.69, solo alla guida di Roma (1.93) e Juventus (1.89) ha fatto meglio in carriera in Serie A.

Fabio Quagliarella ha realizzato sei gol contro il Parma in Serie A – quattro di questi con la maglia della Sampdoria. Nel massimo campionato, nel 2019, nessun giocatore ha segnato più marcature multiple dell’attaccante blucerchiato (cinque, al pari di Immobile e Belotti).

I 31 gol in Serie A di Gervinho sono tutti arrivati da dentro l’area, incluso il primo in assoluto, contro la Sampdoria nel 2013 al Ferraris. Tra i giocatori attualmente nel massimo campionato con tutte le reti realizzate dall’interno dell’area, nessuno ne ha fatte più del gialloblù (al pari di Mandzukic).