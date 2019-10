Sampdoria-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Indisponibili: Maroni, Linetty

Squalificati:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta, Diawara, Under, Mkhitaryan

Squalificati:

Statistiche Opta

La Roma è la squadra contro cui la Sampdoria ha vinto più incontri (39 su 122) nella sua storia in Serie A, anche se i blucerchiati hanno ottenuto appena due successi nelle ultime sette sfide contro i giallorossi nella competizione (1N, 4P).

La Sampdoria non ha segnato nell'ultimo match di Serie A contro la Roma: la squadra ligure non resta a secco per due gare di fila contro i giallorossi nel massimo campionato dall’ottobre 2014.

La Roma è imbattuta da due trasferte consecutive contro la Sampdoria in Serie A; i giallorossi non registrano una striscia più lunga dal 2009 (cinque nell’occasione).

Sei sconfitte su sette per la Sampdoria in questa Serie A (non è mai partita peggio nel massimo campionato); quella blucerchiata potrebbe diventare la terza squadra non neopromossa nel XXI secolo a perdere sette delle prime otto, dopo la Reggina (2000/01) e il Parma (2014/15).

La Sampdoria è l’unica squadra, tra quelle presenti sia nello scorso che in questo campionato, a non aver pareggiato alcuna partita interna nel 2019 (6V, 7P).

12 punti per la Roma in questo inizio di campionato: dal 2000/01 in avanti, tutte le volte che la squadra giallorossa ha ottenuto almeno 12 punti a questo punto della stagione, ha poi terminato il campionato nelle prime tre posizioni.

Dopo una serie di quattro pareggi esterni consecutivi, la Roma ha vinto le ultime due trasferte di campionato: in una singola stagione di Serie A, i giallorossi non ottengono tre successi consecutivi da maggio 2018.

Claudio Ranieri, nuovo tecnico della Sampdoria, ha allenato la Roma in 73 gare di Serie A, collezionando 41 successi e 18 pareggi; 14 sconfitte completano il quadro.

L’unico giocatore della Sampdoria a essere già stato allenato da Claudio Ranieri in Serie A è Albin Ekdal, che ha esordito nel massimo campionato nella stagione 2008/09 proprio sotto la guida del neotecnico dei blucerchiati: tre partite con la maglia della Juventus.

La prossima sarà la 100ª presenza con la maglia della Roma in tutte le competizioni per Aleksandar Kolarov - il terzino serbo ha realizzato il 50% dei gol in trasferta dei giallorossi in questa Serie A (2/4), uno su rigore e uno su punizione diretta.