Niente vittoria, niente aggancio in classifica. La Sampdoria non riprende la propria marcia verso la salvezza dopo l'umiliante ko contro la Lazio e deve accontentarsi di uno scialbo 0-0 contro un Sassuolo ridotto in 10 già dal 25' del primo tempo. La gara cambia, evidentemente, dopo il cartellino rosso che l'arbitro Piccinini di Forlì estrae nei confronti di Peluso, reo di un fallo su Gabbiadini in chiara occasione da gol. Ma i neroverdi sono bravi a non snaturare il proprio credo calcistico, tanto da creare la palla gol più netta di tutto il match (palo di Boga). La Samp, invece, prova fino all'ultimo secondo a portare a casa la vittoria, ma senza lucidità e senza precisione. E così il risultato a reti bianche è quasi inevitabile. Così come il mancato aggancio del Doria nei confronti del Sassuolo, che sale a 23 punti contro i 20 degli avversari odierni.

Il tabellino

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (72' Vieira), Tonelli (72' Regini), Colley, Augello; Ramirez (60' Caprari), Thorsby, Ekdal, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (90' Djuricic), Traore (29' Rogerio), Boga; Caputo (85' Muldur). All. De Zerbi

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì

Gol: -

Assist: -

Ammoniti: Ekdal, Colley, Gabbiadini

Note: espulso Peluso al 25'

La cronaca in 5 momenti chiave

25' – Sassuolo in 10: Ekdal scodella per lo scatto di Gabbiadini, Peluso sgambetta l'ex napoletano al limite e Piccinini estrae il rosso diretto per fallo in chiara occasione da rete.

Peluso espulso in Sampdoria-SassuoloGetty Images

53' – Ripartenza di Berardi che tocca in area per Boga: sinistro e palla che centra in pieno il primo palo.

55' – Risponde Gabbiadini: botta e respinta di Consigli, poi la difesa del Sassuolo si salva.

65' – Caputo viene lanciato in contropiede addirittura da Consigli, entra in area, incrocia il sinistro e trova le gambe di Audero. Sassuolo vicino al vantaggio.

84' – Grande occasione per Gabbiadini: sinistro dal limite, rimpallo con Obiang e palla che sibila di poco sopra la traversa.

MVP

Obiang. Uomo ovunque del Sassuolo. Preziosissimo con i suoi interventi difensivi e pure nella gestione del pallone. E nel finale è fondamentale nel deviare sopra la traversa un sinistro a botta sicura di Gabbiadini. Bella prestazione da ex.

Fantacalcio

Promosso – Kyriakopoulos. Costretto quasi immediatamente a spostarsi al centro dopo il rosso a Peluso, non delude. Anzi: assieme a Romagna forma un muro difficilmente valicabile.

Bocciato – Quagliarella. Senza rifornimenti nel primo tempo, nella ripresa riceve più palloni e va pure vicino al gol. Ma non è giornata, né per lui né per la Sampdoria.

Il momento social del match