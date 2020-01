Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Regini, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: Chabot

Indisponibili: Depaoli, A. Ferrari

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Duncan, Defrel, Chiriches, Marlon, G. Ferrari

Statistiche Opta

Il Sassuolo ha vinto per 4-1 il match d’andata contro la Sampdoria; i blucerchiati potrebbero diventare la seconda squadra, dopo l’Inter, che i neroverdi riescono a battere in entrambe le sfide stagionali di Serie A per più di un’occasione (la prima nel 2017/18).

La Sampdoria ha vinto solo uno dei sei precedenti contro il Sassuolo in Serie A disputati al Luigi Ferraris (2N, 3P): successo per 3-2 sotto la gestione di Marco Giampaolo.

La Sampdoria ha ottenuto i tre punti nell’ultima sfida interna di campionato contro il Brescia (5-1), i blucerchiati non registrano almeno due vittorie di fila al Ferraris in Serie A da gennaio 2019 (quattro in quel caso).

Il Sassuolo ha conquistato i tre punti nell’ultima gara di campionato contro il Torino e potrebbe registrare due successi consecutivi in Serie A per la prima volta a partire da settembre 2018.

La Sampdoria è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora trovato la rete nel corso dei primi 30 minuti di gioco: dopo 20 partite della Serie A 2018/19, i blucerchiati ne avevano realizzate otto nel parziale, quattro delle quali da Quagliarella (meno solo di Piatek - cinque - in quel momento).

Sono 14.6 tiri in media partita in Serie A per la Sampdoria sotto la guida di Claudio Ranieri: si tratta dell’allenatore con il quale la squadra blucerchiata ha effettuato più conclusioni in media a partita dalla stagione 2004/05 ad oggi.

Il Sassuolo è la squadra che impiega in media più passaggi per arrivare al gol in questa Serie A (5.3).

La prossima sarà la 100ª panchina in Serie A per l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi: nella competizione ha mantenuto una percentuale di vittorie del 22.2% (22 successi in 99 gare).

Il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra di Serie A contro cui Karol Linetty della Sampdoria, a segno in ciascuna delle ultime due partite di campionato, siglerebbe almeno un gol sia in casa che in trasferta (ha già punito i neroverdi al Mapei Stadium a marzo 2019).

Dalla stagione 2013/14 ad oggi, Domenico Berardi del Sassuolo è il secondo giocatore ad aver realizzato più triplette in Serie A (cinque incluso un poker, dietro alle sei di Dries Mertens); la prima (nel novembre 2013 al Ferraris) e l’ultima (nel match d’andata) di queste sono arrivate contro la Sampdoria.