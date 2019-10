Sampdoria, tifosi in rivolta sotto casa di Garrone ma Vialli lo difende

La tensione non si placa in casa Sampdoria. L'arrivo di Claudio Ranieri come allenatore passa in secondo piano rispetto alle vicende societarie. L'ultimo posto in campionato e il fallimento della trattativa per la cessione del club stanno, infatti, esasperando i tifosi doriani, che hanno deciso di far sentire la loro voce negli ultimi tre giorni. Erano circa duecento quelli che, subito dopo l'assemblea pubblica alla Sala Chiamata del Porto, si sono diretti ad Albaro sotto casa dell'ex proprietario del club, Edoardo Garrone, scandendo un coro dal significato chiarissimo:

" Garrone, tu ce lo hai messo e tu ce lo togli "

L'evidente riferimento è a Massimo Ferrero, attuale presidente blucerchiato. Nel 2014, infatti, l'allora presidente Garrone cedette il club all'eccentrico imprenditore romano e lo scorso giugno si era mosso in prima persona - garantendo 20 milioni di euro per il closing attraverso la holding di famiglia - per far ripartire l'operazione che avrebbe dovuto portare alla cessione della Sampdoria alla cordata rappresentata da Gianluca Vialli. I tifosi doriani hanno indirizzato a Garrone anche una lettera aperta pubblicata sul profilo facebook della Federclubs:

" La Samp merita chiarezza, merita dignità, merita gente che ammetta di aver sbagliato e si rimbocchi le maniche - senza indugi - e onori la propria parola. Ammetta che Ferrero è stato un grande sbaglio e ci liberi di lui "

Perfino Massimo Ferrero è sceso in campo per difenderlo in un'intervista all'emittente televisiva ligure Primocanale:

" Lasciate in pace la famiglia Garrone, alla quale va eretto un monumento per quanto fatto in favore della Sampdoria - ha detto il presidente blucerchiato - Edoardo è uomo di spessore: dove sta scritto che, siccome me l’ha ceduta, ora ci si debba comportare così? Per me si tratta di un colossale misunderstanding e non ne parlo. La Samp, oggi, è di proprietà della mia famiglia e io ne sono il presidente. Garrone è il primo tifoso [Massimo Ferrero] "

Nella nuova dura ondata di contestazione c'è, però, da registrare la discesa in campo di Gianluca Vialli. L'ex bandiera della Samp, fino a pochi giorni fa in corsa per rilevarla alla guida di una cordata americana, ha postato su Instagram un'immagine di lui e Garrone che giocano a golf con l'hashtag #friends, amici. Una foto che risale alle iniziative della Fondazione Vialli Mauro ProAm Golf Cup e che porta con sé un chiaro messaggio: basterà a placare la bufera?