Se la Sampdoria scaccia la crisi infilando prima vittoria e primi punti in classifica, il Toro a sua volta precipita in una minicrisi rimediando la seconda sconfitta di fila e la seconda "contro-prestazione" di fila. Al Ferraris è il redivivo Manolo Gabbiadini a guidare il rinascimento blucerchiata: vittoria, quella della banda Di Francesco, ampiamente meritata e corroborata dalle occasioni da rete prodotte dalla squadra di casa.

Il tabellino

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (69’ Murillo),Colley; DePaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Rigoni; Quagliarella (83’ Caprari), Gabbiadini (75’ Linetty) Allenatore: Di Francesco

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (82’ Berenguer); De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè (68’ Verdi), Ola Aina (62’ Laxalt); Belotti, Zaza Allenatore: Mazzarri

Gol: 56’ Gabbiadini

Assist: /

Ammoniti: Rigoni, Quagliarella; Zaza

La cronaca in 4 punti chiave

Minuto 2: GABBIADINI! SFIORA IL GOL!! Dopo la respinta di Sirigu su fiondata di DEPAOLI!

Minuto 56: GOL!! GABBIADINI! VANTAGGIO MERITATO! Fesseria di Lyanco, dopo cross di DEPAOLI! Preciso il sinistro dell'ex Southampton! Non c’è assist.

Minuto 64: SIRIGU! Miracolo su destro di RONALDO VIEIRA!

Minuto 81: AUDERO! SI SALVA SU ZAZA! Aveva calciato bene in allungo!

Il momento social

MVP

Manolo Gabbiadini, perchè segna il gol di rabbia e orgoglio che di fatto salva la panchina di Di Francesco e segna un nuovo inizio per la squadra blucerchiata. Non segnava in campionato dallo scorso 3 aprile. Liberazione.

Fantacalcio

Promosso

Fabio Depaoli, la sorpresa di giornata: schierato da Di Francesco "alto" a destra semina il panico nella difesa granata ed è assolutamente un fattore nella partita. Da qui in poi può essere un punto fermo per fantallenatori a caccia di modificatore della difesa.

Bocciato

Lyanco, che spreca clamorosamente l'occasione che gli ha concesso Mazzarri. Il gol nasce da una sua clamorosa distrazione in area di rigore. Sciagurato.