Sampdoria-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco

Indisponibili: Maroni

Squalificati

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Indisponibili: Ansaldi, Parigini, Lukic

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Sampdoria e non arriva a tre successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal 1982.

Il Torino ha vinto l'ultima trasferta di Serie A contro la Sampdoria: soltanto una volta i granata hanno infilato due successi esterni consecutivi contro i blucerchiati, negli anni '40.

Per la quinta volta nella sua storia, in Serie A, la Sampdoria ha perso tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A, l’ultima nel 2004/05: i blucerchiati non hanno mai perso tutte le prime quattro gare.

La Sampdoria ha perso tre delle ultime quattro gare interne in campionato: tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 10 partite casalinghe.

Il Torino, sconfitto dal Lecce nell’ultimo turno di campionato, non perde due partite consecutive in Serie A da aprile 2018 (contro Atalanta e Lazio).

Il Torino ha vinto l’ultima trasferta in Serie A: i granata non ottengono due successi esterni consecutivi nel massimo campionato da settembre 2017.

Il Torino ha vinto tutte le ultime tre trasferte in Serie A in Liguria: i granata non sono mai arrivati a quota quattro successi di fila in questa regione.

Il Torino è la formazione che ha subito più tiri in questo campionato (65, quasi 22 di media a match): nello scorso torneo, la media delle conclusioni concesse dai granata è stata 12,5 a partita.

L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha segnato quattro gol contro il Torino in Serie A: con la maglia granata, la punta dei blucerchiati ha realizzato 18 reti in 55 partite di campionato.

L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha segnato sette gol contro la Sampdoria in Serie A, incluse due doppiette nelle due sfide più recenti: soltanto contro il Sassuolo (otto) ha fatto meglio nel massimo campionato.