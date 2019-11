Sampdoria-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bereszynski, Bonazzoli, Seculin

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nutyinck; Larsen, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Becao, Okaka

Indisponibili: nessuno

Statistiche Opta

Dal ritorno della Sampdoria in Serie A, nel 2012/13, il bilancio in campionato tra i blucerchiati e l'Udinese è in equilibrio: cinque successi a testa e quattro pareggi.

La Sampdoria ha perso solo uno degli ultimi 14 incontri interni di Serie A contro l'Udinese (7V, 6N), e ha tenuto la porta inviolata in sette di questi.

La Sampdoria è, con la Juventus, una delle uniche due squadre a non aver subito nemmeno un gol nelle due partite del mese di novembre: i blucerchiati non arrivano a tre clean sheet di fila da marzo 2015.

La Sampdoria ha ottenuto nove punti nelle prime 12 partite di campionato: i blucerchiati non hanno mai fatto peggio nell’era dei tre punti a vittoria, ma anche nel 2013/14 partirono così male, salvandosi con un 12° posto però a fine anno.

L’Udinese ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Genoa: solo una volta i bianconeri hanno vinto entrambe le gare esterne disputate in Liguria in un singolo campionato, nel 1982/83.

L’Udinese ha vinto, senza subire gol, tre delle ultime quattro partite di Serie A disputate dopo la pausa per le gare delle nazionali (1P).

La Sampdoria è l’unica squadra a non aver perso punti da situazione di vantaggio in questo campionato: tuttavia quella blucerchiata è sia la squadra rimasta più minuti in svantaggio (511) e meno tempo in vantaggio (34).

La Sampdoria è l’unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a non aver ancora segnato un gol nei primi tempi – penultimo in graduatoria il Celta Vigo con due gol.

Fabio Quagliarella ha giocato 73 partite di Serie A con la maglia dell’Udinese, segnando 25 gol: l’attaccante blucerchiato ha realizzato cinque reti contro i bianconeri, inclusa una doppietta nel match più recente.

Ilija Nestorovski ha già segnato contro la Sampdoria in Serie A, nell’ottobre 2016 – non ha ancora realizzato un gol in nove partite con la maglia dell’Udinese in campionato, contava tre marcature nelle prime nove con il Palermo.