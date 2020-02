Sampdoria-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Ferrari

Squalificati: Murru, Ramirez

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Rrahmani, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Indisponibili: Borini, Pazzini

Squalificati: Veloso

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto la gara d'andata contro la Sampdoria e potrebbe ottenere due successi in una singola stagione di Serie A contro i blucerchiati per la prima volta nella sua storia.

La Sampdoria ha perso solo uno dei 23 precedenti incontri interni di Serie A contro il Verona (15V, 7N) e ha tenuto la porta inviolata nel 48% di questi (11/23).

Nell’era dei tre punti a vittoria l’unica precedente stagione in cui la Sampdoria ha conquistato 23 o meno punti dopo le prime 24 partite giocate di un singolo torneo di Serie A risale al 1998/99: campionato chiuso con la retrocessione dei blucerchiati.

La Sampdoria ha perso le ultime due partite interne di Serie A e potrebbe registrare tre sconfitte di fila in casa per la prima volta dal settembre 2013.

Il Verona non perde da nove partite di campionato (4V, 5N) e potrebbe restare imbattuto per 10 di fila in Serie A per la prima volta dal 2000.

Solo cinque volte nella sua storia il Verona è arrivato con una differenza reti positiva dopo 24 partite di una stagione di Serie A, la più recente nel 1986/87 (+4, come nel campionato corrente).

Questa sfida vede di fronte la Sampdoria peggior attacco nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (uno) e il Verona con sole cinque reti subite nel parziale (nessuna ne conta meno).

Tra i portieri con più di tre presenze nel campionato in corso, Marco Silvestri del Verona è quello con la più alta percentuale di parate su tiri da dentro l'area di rigore (74%) - il Verona è infatti la squadra che ha incassato meno reti dall'interno dell'area (16).

Con la prossima partita Fabio Quagliarella supererà Daniele De Rossi, Sergio Pellissier e José Altafini (tutti a 459) nella classifica dei giocatori più presenti in Serie A, raggiungendo così il 27° posto della graduatoria.

Giampaolo Pazzini ha realizzato 36 gol in 75 presenze di Serie A con la maglia della Sampdoria: l'attaccante del Verona conta 50 presenze di massimo campionato al Ferraris, con 20 gol all'attivo; l'ultimo tuttavia risale al marzo 2013, a 2551 giorni di distanza da questo match.